        Haberler Dünya Bakan Fidan gündemi değerlendirdi | Dış Haberler

        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, İran-ABD arasındaki gerilime değinerek, "Bölgede çıkacak yeni bir savaşı bölgenin kaldıracak durumu yok." dedi. Bakan Fidan, şartlardan bağımsız olarak İran'da rejimin değişmesinin mümkün olmadığını belirtirken, bunun pratikte bir karşılığı olmadığına dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 20:38 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:56
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD ile İran arasında süren gerilime değinen Bakan Fidan, "Bölgede çıkacak yeni bir savaşı bölgenin kaldıracak durumu yok." diye konuştu. Bakan Fidan ayrıca, "Şu anda en azından ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

        Bakan Fidan, İran ile ABD arasında çıkacak bir savaşın "nerede duracağının belli olmayacağını" belirtirken, hava saldırısı ile İran'da rejimin yıkılmayacağını söyledi. Bakan Fidan, şartlardan bağımsız olarak, İran'da rejim değişikliğinin mümkün olmadığını söyledi.

        Umman'da gerçekleşen müzakereleri işaret eden Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi'nin müzakereye ilişkin bilgi verdiğini dile getirdi.

        İran-ABD arasındaki soruna hemen bir çözüm bulunmasının zor olduğunu belirten Bakan Fidan, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi için bir ihtimalin var olduğunu söyledi.

        NÜKLEER MESELESİ

        Bakan Fidan, müzakerelerde özellikle İran'ın nükleer programı kapsamında uranyum zenginleştirme meselesinin gündeme geldiğini ifade etti.

        Bakan Fidan, nükleer meselenin ABD'nin güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu işaret ederken, bu meselenin çözülmesi durumunda diğer meselelerin çözümünün daha rahat olacağını belirtti.

        İran'ın nükleer silah edinme ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Fidan, "Bölgede dengeyi değiştirecek dramatik değişimleri biz görmek istemiyoruz açıkçası. Bir güç dengesi var. Bunun bozulması bölgedeki işbirliği ruhunu ciddi oranda zedeler." değerlendirmesinde bulundu.

        Bakan Fidan, Türkiye'nin adının geçmesinin ardından müzakerelerin Umman'da gerçekleşmesine dair de açıklamada bulundu. Bakan Fidan, Umman'ın İran tarafından daha önceden belirlendiği, bu nedenle bu ülkede gerçekleştiğini söyledi.

        SURİYE

        Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bakan Fidan, "YPG'nin işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve Kürt nüfusunun yaşadığı yerde pozisyon alması bir önceki haritaya göre çok daha sağlıklı bir durum." diye konuştu.

        Bakan Fidan, mevcut durumdan daha da iyi bir duruma gidilebileceğini söylerken, mutabakat uyarınca tamamlanması gereken adımların olduğunu belirtti.

        Bakan Fidan ayrıca, "Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur." dedi.

        Irak'taki terör örgütü PKK varlığına değinen Bakan Fidan "Türkiye'de işgal edebildiği hiçbir alan yok. Ama Irak'ta buna mukabil çok geniş toprak parçalarını işgal ediyor. Sorun benim sorunum olmaktan ziyade senin sorunun olmuş. Sen (Irak) nasıl bir egemen devletsin ki bunun varlığına bu şekilde izin veriyorsun?" ifadelerini kullandı.

