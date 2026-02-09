Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı | Son dakika haberleri

        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde cezaevinden izinli çıkan bir kişi, annesi, 8 yaşındaki kızı ve boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti; olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 23:46 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara'da cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz (35), annesi Azize Cengiz (57) ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz’in (8) ardından aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz’i (28) tabanca ile öldürüp, intihar etti.

        Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi 384'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi Azize Cengiz’in evine gitti. Burada bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi ile yanında kalan ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz’i tabanca ile vurdu.

        Recep Cengiz, daha sonra annesi ve kızının cansız bedenlerini hafif ticari araca koyarak aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz’in evine gitti.

        BAŞINDA KASK İLE KAPIYI ÇALDI

        Recep Cengiz, iddiaya göre eşinin kapıyı açmayacağı endişesiyle kendisini kurye gibi göstererek başında kask ile zile bastı. Kapıyı açan eşini de tabancayla vuran Recep Cengiz, aynı silahla olay yerinde intihar etti.

        İhbar üzerine iki ayrı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey

        Jessica May, Brezilyalıların Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 şeyi açıkladıBrezilya asıllı oyuncu Jessica May, Türkiye'de yaşamaya başladıktan sonra edindiği deneyimleri sosyal medya hesabından paylaştı; çay kültüründen kahvaltı sofralarına, trafikten kolonya alışkanlığına kadar Brezilyalıları en çok ş...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız