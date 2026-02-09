Özer Çak yazdı: İkinci yarı sinyal verdi!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 21. haftasının kapanışında sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleye Skriniar gibi önemli bir isimden yoksun çıktı ancak bunun dışında kadroda ciddi bir eksik yoktu. Tribünlerin asıl merakı ise elbette Kante’nin sahada olup olmayacağıydı ve Fenerbahçe taraftarı bu konuda da istediğini aldı.

Beklendiği gibi maça baskılı başlayan Fenerbahçe, ilk dakikalarda rakibini kendi yarı sahasına hapsetti. Üretilen net pozisyonlar sınırlı olsa da oyun tamamen sarı-lacivertlilerin kontrolündeydi. Bu bölümde göze çarpan tek olumsuzluk ise Kerem Aktürkoğlu’nun yaptığı top kayıplarıydı. Dakikalar 15’i gösterdiğinde Talisca ile girilen pozisyonda VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltı, maçın kilidini açtı. Topun başına geçen Talisca hata yapmadı ve skoru 1-0’a getirdi.

REKLAM Golden sonra da Kerem’in top kayıpları devam etti ancak bu kez tabelaya etki ederek cevap verdi. 27. dakikada gelen golle skor 2-0’a yükselirken, Kerem tribünlerin de desteğini arkasına aldı. Bununla yetinmeyen milli oyuncu, 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı üçe çıkardı. İlk 45 dakika, Fenerbahçe adına sezonun en dominant bölümlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Sarı-lacivertliler rakibine neredeyse hiç fırsat tanımazken Gençlerbirliği’ni ceza sahasına yalnızca 6 kez sokabildi. İkinci yarının hemen başında ise Fenerbahçe için küçük bir alarm yaşandı. 55. dakikada kalesinde görülen golde hata Ederson’a yazdı. Çok zor olmayan bir pozisyonda topu kenara ya da dışarı çelmek yerine rakibin önüne bırakması, skorun 3-1’e gelmesine neden oldu. Bu golün ardından Fenerbahçe zaman zaman tehlikeli ataklar üretse de ilk yarıdaki tempo ve iştah sahada yoktu. Skorun verdiği rahatlıkla vites düşürüldü ve oyun daha kontrollü bir hal aldı.