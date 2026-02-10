Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!

Mardin'de kaza, Artuklu ilçesi Akıncı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki TIR ile otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

İKİ ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobilde bulunan Melek Durmuş (26) olay yerinde, Ayşenur Kutukçu (26) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ayşenur Kutukçu.

CENAZELER BİLECİK'E GÖNDERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazeleri memleketleri Bilecik'e gönderildi.

Melek Durmuş.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA

Ayşenur Kutukçu'nun cenazesi dün Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Çarşı Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçelievler Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Melek Durmuş'un cenazesi ise ikindi namazını müteakip Bilecik merkez İmam Hatip Tatbikat Camii'nden kaldırılarak Pelitözü Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan feci kazada yaralanan Muhammed Heja S. (22), Kadir Can S. (24) ve Beyzanur Ç.'nin (26) tedavileri hastanede sürüyor.