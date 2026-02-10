Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
Mardin'e gezmeye giden 26 yaşındaki Melek Durmuş ile aynı yaştaki Ayşenur Kutukçu, yaşanan trafik kazasının ardından peş peşe hayata veda etti. Cenazeleri Bilecik'te, toprağa verilen iki yakın arkadaş, aileleri ile sevenlerini gözyaşına boğdu
Mardin'de kaza, Artuklu ilçesi Akıncı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki TIR ile otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.
İKİ ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobilde bulunan Melek Durmuş (26) olay yerinde, Ayşenur Kutukçu (26) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Ayşenur Kutukçu.
CENAZELER BİLECİK'E GÖNDERİLDİ
Kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazeleri memleketleri Bilecik'e gönderildi.Melek Durmuş.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA
Ayşenur Kutukçu'nun cenazesi dün Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Çarşı Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçelievler Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
Kazada hayatını kaybeden Melek Durmuş'un cenazesi ise ikindi namazını müteakip Bilecik merkez İmam Hatip Tatbikat Camii'nden kaldırılarak Pelitözü Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Öte yandan feci kazada yaralanan Muhammed Heja S. (22), Kadir Can S. (24) ve Beyzanur Ç.'nin (26) tedavileri hastanede sürüyor.