ABD'li 2 Kongre üyesi, Epstein dosyalarında sansürlenen 6 ismin "suçla ilişkilendirilebileceğini" belirtti

ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri Thomas Massie ile Ro Khanna, Jeffrey Epstein dosyalarının sansürsüz versiyonlarını incelemelerinin ardından, belgelerde adı gizlenen 6 kişinin "suçla ilişkilendirilebileceğini" ifade etti.

Cumhuriyetçi Massie ve Demokrat Khanna, dün, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein hakkındaki belgelerin sansürsüz halini inceledi.

The Hill'in haberine göre Massie, Adalet Bakanlığı binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oraya girdik ve iki saat kaldık. Milyonlarca dosya var, değil mi? Sadece birkaç saat içinde dosyaların sunuluş biçimine göre suçla ilişkilendirilen, isimleri sansürlenmiş 6 erkek tespit ettik." dedi.

Khanna da "suçla ilişkilendirilebilecek" en az 6 kişinin adını tespit ettiklerini aktararak "Bu bir cadı avı değil. Bir kişinin dosyalarda yer alması, onun suçlu olduğu anlamına gelmez. Ancak çok güçlü bazı kişilerin reşit olmayan kızlara tecavüz ettiği ya da bu kızların bulunduğu adaya, çiftliğe veya eve bilerek gittiği açık. Mesele sadece Epstein ve Maxwell ile sınırlı değil." ifadelerini kullandı.