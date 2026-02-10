Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz! Hijyen uğruna sağlıktan olmamak için doğru kulak temizleme yöntemine dikkat edin!

FAZLA KULAK KİRİ OLANLAR NE YAPMALI?

Bazı kişiler genetik ya da yapısal nedenlerle daha fazla kulak kiri üretebiliyor. Bu durumda pamuklu çubuk yerine, birkaç damla ılık su, tuzlu su ya da uygun solüsyonlar kullanılabiliyor. Sıvının kulakta uzun süre kalmamasına dikkat edilmesi gerekiyor.