Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz! Hijyen uğruna sağlıktan olmamak için doğru kulak temizleme yöntemine dikkat edin!
Pamuklu çubuklar yıllardır kulak temizliğinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, sanıldığından çok daha zararlı. Kulak sağlığını tehdit eden yanlışları ve doğru temizleme yöntemlerini sizin için derledik…
Kulaklarınızı her gün temizlediğinizi düşünüyorsanız, bunu yanlış yapıyor olabilirsiniz. Özellikle pamuklu çubuk kullanımı, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kulak temizliğinde doğru bilinen yanlışlar ve güvenli yöntemler haberimizin devamında…
KULAK TEMİZLİĞİNDE YAYGIN YANLIŞLAR
Kulak temizliği, çoğu kişinin günlük hijyen rutininin bir parçası. Ancak uzmanlara göre doğru bilinen pek çok yanlış, kulak sağlığını korumak yerine ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle pamuklu çubuk kullanımı, en riskli alışkanlıkların başında geliyor.
KULAK KİRİ SANILDIĞI GİBİ ZARARLI DEĞİL
Kulak kiri, yani serumen, kulağın doğal savunma mekanizmasının önemli bir parçası. Kulak içindeki minik tüylerle birlikte çalışarak toz, bakteri ve yabancı maddelerin içeri girmesini engelliyor.
Aynı zamanda kulak kanalının nemli ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle kulak kirinin tamamen temizlenmesi gerekmiyor.
PAMUKLU ÇUBUK NEDEN TEHLİKELİ?
Pamuklu çubuklar, kulak kirini dışarı almak yerine daha derine itiyor. Bu durum zamanla kirin sertleşmesine, tıkanıklığa ve işitme problemlerine yol açabiliyor. Ayrıca kulak zarının zarar görmesi gibi kalıcı sorunlar da söz konusu olabiliyor.
KULAK DIŞI TEMİZLİĞİ YETERLİ
Uzmanlar, kulak hijyeni için kulak kepçesi ve kulak arkasının temizlenmesinin yeterli olduğunu vurguluyor. Ilık su, yumuşak bir bez ve nazik bir temizleyiciyle yapılan dış temizlik, güvenli bir yöntem olarak öne çıkıyor.
FAZLA KULAK KİRİ OLANLAR NE YAPMALI?
Bazı kişiler genetik ya da yapısal nedenlerle daha fazla kulak kiri üretebiliyor. Bu durumda pamuklu çubuk yerine, birkaç damla ılık su, tuzlu su ya da uygun solüsyonlar kullanılabiliyor. Sıvının kulakta uzun süre kalmamasına dikkat edilmesi gerekiyor.
NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?
Kulakta ağrı, kaşıntı, dolgunluk hissi ya da işitme azalması varsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulması öneriliyor. Profesyonel temizlik, kulak sağlığını riske atmadan sorunun çözülmesini sağlıyor.
Kaynak: Popular Science