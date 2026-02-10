İzmir'in Gaziemir ilçesinde olay, dün saat 22.30 sıralarında, Gazi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Pehlül Taş (52), evinin önünde üzerinde polis yeleği ve şapkası bulunan M.T. (49) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

VURUP OLAY YERİNDEN KAÇTI

DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine M.T., Taş'ı tabancayla vurup araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CADDENİN ORTASINDA CAN VERDİ

Sağlıkçıların incelemesinde Pehlül Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

KATİL GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle yapılan çalışmalarda, şüpheli M.T. yakalanıp, gözaltına alındı.

KIYAFETLER ÇÖPTE BULUNDU

Şüphelinin ilk ifadesinde, eski nişanlısının, kendisini Pehlül Taş ile aldattığını öğrendiği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şüphelinin olay sırasında kullandığı polis yeleği, şapkası ve kıyafetleri çöp konteynerinde, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ise ormanda bulundu.