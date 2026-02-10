Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
İzmir'de, 52 yaşındaki Pehlül Taş, üzerinde polis yeleği ve şapka bulunan 49 yaşındaki M.T. tarafından evinin önünde silahla öldürüldü. Polis tarafından yakalanan şüpheli M.T., ilk ifadesinde, cinayeti eski nişanlısının kendisini Taş ile aldattığını düşündüğü için işlediğini söyledi
İzmir'in Gaziemir ilçesinde olay, dün saat 22.30 sıralarında, Gazi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Pehlül Taş (52), evinin önünde üzerinde polis yeleği ve şapkası bulunan M.T. (49) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
VURUP OLAY YERİNDEN KAÇTI
DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine M.T., Taş'ı tabancayla vurup araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CADDENİN ORTASINDA CAN VERDİ
Sağlıkçıların incelemesinde Pehlül Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
KATİL GÖZALTINA ALINDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle yapılan çalışmalarda, şüpheli M.T. yakalanıp, gözaltına alındı.
KIYAFETLER ÇÖPTE BULUNDU
Şüphelinin ilk ifadesinde, eski nişanlısının, kendisini Pehlül Taş ile aldattığını öğrendiği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şüphelinin olay sırasında kullandığı polis yeleği, şapkası ve kıyafetleri çöp konteynerinde, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ise ormanda bulundu.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan M.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.