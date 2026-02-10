Canlı
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka ChatGPT'de ücretsiz kullanıcılar artık sponsorlu içerik görecek! - ChatGPT reklam göstermeye başladı! - Teknoloji Haberleri

        ChatGPT'de ücretsiz kullanıcılar artık sponsorlu içerik görecek!

        OpenAI, ChatGPT'ye reklam testlerini 9 Şubat 2026 itibarıyla ABD'de başlattığını duyurdu. Ücretsiz kullanıcılar ve aylık 8 dolarlık Go aboneliği kullanıcılarını hedefleyen deneme, yanıtların etkilenmeyeceğini, sohbet gizliliğinin korunacağını ve reklamların net şekilde etiketleneceğini vurguluyor. Rakip Anthropic'in Super Bowl'daki alaycı kampanyası ise tartışmaları alevlendirdi.

        Giriş: 10.02.2026 - 13:41 Güncelleme: 10.02.2026 - 13:41
        ChatGPT reklam göstermeye başladı!
        Yapay zeka sektörü son yıllarda inanılmaz bir hızla büyüyor; OpenAI gibi öncü şirketler milyarlarca dolarlık yatırımlarla dev modeller geliştiriyor, veri merkezleri kuruyor ve altyapıyı genişletiyor. Bu devasa maliyetlerin karşılanması için yeni gelir kaynakları aranırken, 2022'de tamamen reklamsız bir şekilde kullanıma sunulan ChatGPT artık reklam dönemine adım attı. OpenAI, 9 Şubat 2026'dan itibaren ABD'de ücretsiz ve Go katmanı kullanıcılarına test reklamları göstermeye başladı. Şirket bu hamleyi, "daha geniş kitlelere güçlü AI özelliklerine uygun fiyatlı erişim sağlamak" amacıyla yaptığını belirtiyor.

        REKLAMLAR KİMLERE GÖSTERİLECEK?

        Deneme şu an yalnızca ABD'deki oturum açmış yetişkin kullanıcılarla sınırlı. OpenAI'ın Ücretsiz (Free) planı ile Ocak 2026'da küresel olarak tanıtılan aylık 8 dolarlık ChatGPT Go aboneliği kullanıcıları reklam görecek. Plus, Pro, Business, Enterprise ve Education gibi üst seviye ücretli plan aboneleri ise reklamsız kalmaya devam edecek. 18 yaş altı hesaplar otomatik olarak hariç tutuluyor; sağlık, ruh sağlığı, siyaset gibi hassas konularda reklam gösterilmiyor.

        YANITLAR ETKİLENMEYECEK Mİ?

        OpenAI, reklamların ChatGPT'nin verdiği yanıtları hiçbir şekilde etkilemeyeceğinin altını çiziyor. Şirketin resmi açıklamasında, "Reklamlar organik yanıtlardan tamamen ayrı tutulacak, 'Sponsored' etiketiyle belirtilecek ve sohbetleriniz reklamverenlerden gizli kalacak" ifadeleri yer aldı ancak kullanıcıların aklındaki soru işaretlerini gidermeye yeterli olmadı bu açıklama. Amaç, kullanıcıların önemli ve kişisel konularda ChatGPT'ye duyduğu güveni zedelememek.

        KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

        Reklamlar, mevcut sohbet konusu, geçmiş konuşmalar ve önceki reklam etkileşimlerine göre özelleştiriliyor. Örneğin tarif arayan bir kullanıcıya market teslimatı veya yemek kiti reklamı çıkabiliyor. Reklamverenler bireysel kullanıcı verisine erişemiyor; yalnızca toplam görüntülenme, tıklama gibi anonim istatistikler paylaşılıyor. Kullanıcılar reklam geçmişini inceleyebiliyor, silebiliyor, reklamı kaldırabiliyor, neden gösterildiğini görebiliyor ve kişiselleştirme ayarlarını yönetebiliyor.

        RAKİPLERDEN ALAYCI TEPKİ

        Reklam haberi, Super Bowl yayınlarında Anthropic tarafından tiye alındı. Claude AI'nin reklamlarında, kullanıcıların duygusal sorularına uygunsuz sponsorlu öneriler gösterilerek "Reklamlar AI'ya geliyor. Ama Claude'a değil" sloganı kullanıldı. OpenAI CEO'su Sam Altman bu kampanyayı "dürüst olmayan" olarak nitelendirdi ve Anthropic'i "otoriter bir şirket" diye eleştirdi.

        TÜRKİYE'DE NE ZAMAN REKLAM GÖRECEĞİZ?

        Test 9 Şubat 2026'da ABD ile başladı ve kademeli olarak ilerleyecek. OpenAI, kullanıcı geri bildirimlerini yakından takip ederek reklam deneyimini iyileştireceğini, uygun kullanıcılara ürün içinde net bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

