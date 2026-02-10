ChatGPT'de ücretsiz kullanıcılar artık sponsorlu içerik görecek!

Yapay zeka sektörü son yıllarda inanılmaz bir hızla büyüyor; OpenAI gibi öncü şirketler milyarlarca dolarlık yatırımlarla dev modeller geliştiriyor, veri merkezleri kuruyor ve altyapıyı genişletiyor. Bu devasa maliyetlerin karşılanması için yeni gelir kaynakları aranırken, 2022'de tamamen reklamsız bir şekilde kullanıma sunulan ChatGPT artık reklam dönemine adım attı. OpenAI, 9 Şubat 2026'dan itibaren ABD'de ücretsiz ve Go katmanı kullanıcılarına test reklamları göstermeye başladı. Şirket bu hamleyi, "daha geniş kitlelere güçlü AI özelliklerine uygun fiyatlı erişim sağlamak" amacıyla yaptığını belirtiyor.

REKLAMLAR KİMLERE GÖSTERİLECEK?

Deneme şu an yalnızca ABD'deki oturum açmış yetişkin kullanıcılarla sınırlı. OpenAI'ın Ücretsiz (Free) planı ile Ocak 2026'da küresel olarak tanıtılan aylık 8 dolarlık ChatGPT Go aboneliği kullanıcıları reklam görecek. Plus, Pro, Business, Enterprise ve Education gibi üst seviye ücretli plan aboneleri ise reklamsız kalmaya devam edecek. 18 yaş altı hesaplar otomatik olarak hariç tutuluyor; sağlık, ruh sağlığı, siyaset gibi hassas konularda reklam gösterilmiyor.

YANITLAR ETKİLENMEYECEK Mİ?

OpenAI, reklamların ChatGPT'nin verdiği yanıtları hiçbir şekilde etkilemeyeceğinin altını çiziyor. Şirketin resmi açıklamasında, "Reklamlar organik yanıtlardan tamamen ayrı tutulacak, 'Sponsored' etiketiyle belirtilecek ve sohbetleriniz reklamverenlerden gizli kalacak" ifadeleri yer aldı ancak kullanıcıların aklındaki soru işaretlerini gidermeye yeterli olmadı bu açıklama. Amaç, kullanıcıların önemli ve kişisel konularda ChatGPT'ye duyduğu güveni zedelememek.