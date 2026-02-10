İki kardeşin ölüme terk edildiği kazada korkunç ayrıntı ortaya çıktı!
İzmir'de, 16 yaşındaki Balımnaz ve ablası 21 yaşındaki Nergiz Türkkal'ın hayatını kaybettiği trafik kazasında iki kardeşi olay yerinde bırakıp kaçan şüpheli 33 yaşındaki T.D., jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlının, İzmir'de gerçekleştirilen tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında arandığı, bu nedenle olay yerinden kaçtığı öğrenildi. T.D., işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
İzmir'de kaza, 6 Şubat akşamı Menderes ilçesinde meydana geldi. İçinde 4 kişinin olduğu otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu araçta bulunan Nergiz Türkkal (21) ve Balımnaz Türkkal (16) yaşamını yitirdi.Balımnaz Türkkal, 16 yaşındaydı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TESLİM OLDU
DHA ve İHA'daki habere göre kazadan sağ kurtulan D.Y. (28) ile T.D. (33) ise araçtan çıkarak olay yerini terk etti.Nergiz Türkkal, 21 yaşındaydı.
Kazanın ertesi günü teslim olan D.Y.’nin verdiği bilgiler doğrultusunda jandarma ekipleri olay yerine gitti.
İKİ KARDEŞİN CESEDİ BULUNDU
Nergiz Türkkal'ın cansız bedenine araç içerisinde ulaşılırken, Balımnaz Türkkal'ın cesedi dere kenarında vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerinden kaçan ve hakkında arama bulunan T.D., dün jandarma ekiplerince yakalandı.
"ARAÇ KAZANIN ARDINDAN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ"
T.D.’nin ifadesinde, eğlence mekanlarından dönüşte alkol aldıklarını ve aracın köprü üzerinde kaza yaparak dere yatağına düştüğünü söylediği öğrenildi.Jandarma tarafından yakalanan T.D.
UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANIYORMUŞ
Ancak T.D.’nin, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen ve İzmir tarihinin en büyük operasyonu olarak kayıtlara geçen soruşturma kapsamında firari olduğu, bu nedenle kazadan sonra kaçtığı belirlendi.
TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK
Jandarmadaki işlemlerinin ardından D.Y. serbest bırakılırken, uyuşturucu operasyonundan da aranan T.D. tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI
Öte yandan hayatını kaybeden Balımnaz Türkkal'ın sosyal medya paylaşımlarında uyuşturucu kullanımına ve kadın cinayetlerine karşı tepkisini dile getirdiği görüldü.