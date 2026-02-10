Ankara'da annesi Azize Cengiz (57), ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz (8) ile boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'i (28) tabanca ile öldürüp, aynı silahla intihar eden Recep Cengiz'in (35), 'Silahlı tehdit' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından hükümlü olduğu ve cezaevinden 2 Şubat'ta 11 günlüğüne izinli olarak çıktığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan ve 2 Şubat'ta izinli olarak çıkan Recep Cengiz, dün akşam eski eşinin evine gidip, önce kızı Azra Cengiz'i, sonra da annesi Azize Cengiz'i Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'ndeki evinden aldı.

Recep Cengiz, hafif ticari araçta annesi ve kızını tabanca ile ateş ederek öldürdü. Cengiz, annesi ve kızının cansız bedenlerini bagaja koyup, üzerlerini battaniye ile örttü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRMÜŞ

Recep Cengiz, daha sonra aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'in evine gitti. Eşinin kapıyı açmayacağını düşünüp, başına kask takarak kendisine kurye görünümü veren Cengiz, kapıyı açan Beyzanur Uçan Cengiz'i de tabanca ile öldürüp, aynı silahla kendi yaşamına son verdi. O sırada Beyzanur Uçan Cengiz'in ilk evliliğinden olan 2 çocuğunun da evde olduğu ve cinayetin çocukların gözü önünde işlendiği öğrenildi.