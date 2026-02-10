Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek, Uğurcan Çakır konusunda haklı çıktı! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek, Uğurcan Çakır konusunda haklı çıktı!

        Uğurcan Çakır kurtarışları ve oyun kurulumuna katkısıyla birçok istatistikte zirve yarışına girerken, başkan Dursun Özbek'in ısrarını boşa çıkarmadı.

        Giriş: 10.02.2026 - 11:38 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:38
        1

        Yaz transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Uğurcan Çakır performansıyla fark yaratmaya devam ediyor.

        2

        Geçen sezon 21 maçta 22 gol yiyen sarı-kırmızılılar bu sezon aynı grafiğinde ise kalesinde sadece 14 gol gördü.

        3

        Muslera sonrası dönem için soru işaretleri ister istemez oluşurken Uğurcan Çakır hepsini silmeyi başardı.

        4

        Birçok istatistik alanında zirvede ya da zirve yarışında bulunuyor.

        5

        Önlenen gol sayısında Mateusz Lis'in ardından ikinci sırada bulunan Uğurcan yüksek pas isabetiyle ise zirvede yer aldı.

        6

        Maç başına 29 isabetli pas veren tecrübeli file bekçisi modern futbolun gerektirdiği "oyun kurucu kaleci" tanımını da doldurdu.

        7

        21 haftanın 18'inde ilk 11'de oynayan Uğurcan sadece 11 gole izin verdi.

        8

        Yaz transfer döneminin önemli bölümünde Ederson'la ilgilenen sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Aydın Özbek, Brezilyalı oyuncunun maliyetini bir türlü onaylamamıştı.

        9

        İlk etapta bonuslarla birlikte 9 milyon Euro bekleyen Ederson için 6 milyon Euro'lara inilmesini bekleyen Başkan devamında transfere bizzat dahil olmuştu.

        10

        Trabzonspor'la masaya oturan Başkan Özbek, Uğurcan için rekor bonservis bedeli ödemiş ve tecrübeli file bekçisini kadrosuna katmıştı.

        11

        Uğurcan performansıyla sadece takımı sırtlamakla kalmadı aynı zamanda Başkan Özbek'in ısrarını da haklı çıkardı.

