Önce çarptılar sonra saldırdılar! Polis memuru ve eşi dehşeti yaşadı!

İstanbul Küçükçekmece'de yolda yürüyen polis memuru Taner Y.’nin eşi Efsun Y.’ye çarpan otomobildeki kişilerle yaşanan tartışma, şüphelilerin arkadaşlarını çağırmasıyla kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre polis memuru ile eşi sokak ortasında darp edilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olay, 6 Şubat Cuma günü saat 23.00 sıralarında İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, polis lojmanlarının önünde meydana geldi. İddiaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Taner Y., istirahatli olduğu gün eşi Efsun Y. ile birlikte sokakta yürüdüğü sırada bir otomobil Efsun Y.’ye çarptı.

ARKADAŞLARINI ÇAĞIRDILAR

Bunun üzerine polis memuru, araçta bulunan kişilere tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, otomobilde bulunan kişiler olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Kısa sürede kalabalıklaşan grup, polis memuru Taner Y. ile eşi Efsun Y.’yi darp ettikten sonra olay yerinden kaçtı.