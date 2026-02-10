Önce çarptılar sonra saldırdılar! Polis memuru ve eşi dehşeti yaşadı!
İstanbul Küçükçekmece'de yolda yürüyen polis memuru Taner Y.'nin eşi Efsun Y.'ye çarpan otomobildeki kişiler, çıkan tartışmada dehşet saçtı. İddiaya göre, araçta bulunan kişiler olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Kısa sürede kalabalıklaşan grup, polis memuru ile eşini darp ettikten sonra kaçtı
İstanbul Küçükçekmece'de yolda yürüyen polis memuru Taner Y.’nin eşi Efsun Y.’ye çarpan otomobildeki kişilerle yaşanan tartışma, şüphelilerin arkadaşlarını çağırmasıyla kavgaya dönüştü.
DHA'nın haberine göre polis memuru ile eşi sokak ortasında darp edilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Olay, 6 Şubat Cuma günü saat 23.00 sıralarında İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, polis lojmanlarının önünde meydana geldi. İddiaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Taner Y., istirahatli olduğu gün eşi Efsun Y. ile birlikte sokakta yürüdüğü sırada bir otomobil Efsun Y.’ye çarptı.
ARKADAŞLARINI ÇAĞIRDILAR
Bunun üzerine polis memuru, araçta bulunan kişilere tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, otomobilde bulunan kişiler olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Kısa sürede kalabalıklaşan grup, polis memuru Taner Y. ile eşi Efsun Y.’yi darp ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Taner Y. ile eşini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Taner Y.’nin ifadesinde, saldırganların eşine ait cep telefonunu gasp ettiğini söylediği öğrenildi.
Öte yandan, polis memurunun kalabalık bir grup tarafından darp edildiği, eşinin ise tokat atılarak yere düşürüldüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 13 şüpheliden 3’ünü gözaltına aldı. Diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.