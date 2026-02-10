"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"ye katılan Nazan isimli kadın, dövmeleriyle dikkat çekti

SHOW TV’de ekrana gelen "Didem Arslan’la Vazgeçme" programında katılan Nazan isimli kadının yüzündeki dövmeler, izleyicileri oldukça şaşırttı. Programa Düzce'den katılan Nazan, TikTok üzerinden tanıştığı bir erkek tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ve dolandırıldığını öne sürdü.

Nazan'ın iddiasına göre; Burhan isimli kişi, evli olmasına rağmen kendisiyle yakınlaştı. Bandırma'dan, Düzce'ye Burhan için taşındığını söyleyen Nazan, Burhan'ın maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyerek kendisinden borç para ve altın aldığını, hatta evini satması için baskı yaptığını ileri sürdü.

Canlı yayında konuşan Nazan, sadece arkadaş olduğu Burhan’ın kendisini sürekli mağdur gibi gösterdiğini ve eşinden ayrılacağını söylediğini belirtti. Programa bağlanan Burhan ise tüm iddiaları reddetti.

Yüzündeki dövmelerle dikkat çeken Nazan’a, Didem Arslan Yılmaz, yayın sırasında dövmelerinin anlamını da sordu. Nazan, dövmelerinin özel bir anlamı olmadığını ifade ederek; "Geçmişte farklı bir hayatım vardı. Biraz çılgınlık zamanlarında yaptırdım ama tövbe ettim" dedi.