Emmanuel Macron: ABD artık şüphe yaratıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'ne (AB) "doların hegemonyasına meydan okuyamasını" sağlayacak eurobondlar aracılığıyla ortak bir borçlanma sistemi geliştirmesi çağrısı yaptı.

Macron, Le Monde ve bazı Avrupa gazetelerine verdiği röportajda, Birliğe ve politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın küresel rekabetin gerisinde kalmamak için yeşil dönüşüm, yapay zeka ve kuantum alanlarında ortak yatırımlar yapmasını isteyen Macron, Birliğin stratejik yatırımlarının finansmanını ve "doların hegemonyasına meydan okumasını" sağlayacak ortak bir borçlanma sistemi geliştirilmesini istedi.

Brüksel'de rekabetçilik gündemiyle yapılacak Liderler Zirvesi'nin birkaç gün öncesinde yaptığı açıklamada Macron, "9 yıldır daha egemen bir Avrupa için mücadele ediyorum. Kavramsal dönüşümün gerçekleştiğini ve birkaç yıl önce hayal bile edilemeyecek pek çok adımın atıldığını düşünüyorum. Mesela, ortak finansmanlar ve projelerle bir Avrupa savunması inşa edildi. Bu ideolojik mücadeleyi kazandık ancak doğru hızda değiliz ve doğru ölçekte de değiliz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın giderek daha belirsiz bir dünyada var olmaya çalıştığını söyleyen Macron, "Bizi sonsuza kadar koruyacağını düşündüğümüz ABD artık şüphe yaratıyor. Sonsuza kadar ucuz enerji sağlayacağı düşünülen Rusya defteri üç yıldır kapandı. İhracat pazarı olarak görülen Çin ise giderek daha acımasız bir rakibe dönüştü." diye konuştu.

Macron, "Avrupa için bir uyanış olmalı." diyerek 450 milyon insan ile kıtanın muazzam bir güce sahip olduğunu vurguladı. Ancak AB üye ülkelerinin "gücü birlikte düşünmediğini" kaydeden Macron, "Çünkü 1945'e kadar güç, aramızdaki iç savaş demekti." dedi.

"Sanayimizi korumalıyız"

Macron Avrupa ortak pazarında uyumun derinleştirilmesini ve Hindistan'la olduğu gibi yeni ticaret ortaklıklarıyla büyümenin sürdürülmesini ve bağımlılıkların azaltılmasını istedi.

Bu bağlamda ülkesinin karşı çıktığı AB ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına da değinen Macron, bunun "kötü müzakere edilmiş ve eski bir anlaşma" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Macron "Sanayimizi korumalıyız. Çinliler yapıyor, Amerikalılar yapıyor. Avrupa bugün dünyanın en açık pazarı. Burada mesele korumacılık değil, tutarlılık. Avrupalı olmayan ithalatçılara uygulamadığımız standartları Avrupalı üreticilere de dayatmamak." ifadelerini kullandı.