Marco Asensio'nun "Altın çağı"
Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, bu sezonki performansıyla kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. İspanyol futbolcu, Real Madrid'deki en skorer sezonunu geride bırakarak sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hedefine liderlik ediyor.
Sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio fark yaratıyor.
Bu sezonki performansıyla beklentilerin üstüne çıkan, birçok maçta büyük etki yaratan 30 yaşındaki futbolcu en verimli dönemini sarı-lacivertli formayla yaşıyor.
İspanyol futbolcu, Real Madrid formasıyla en skorer dönemi olan 22/23 sezonundaki istatistiklerini geride bıraktı.
Yıldız oyuncu bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 9 kez ağları havalandırırken, 7 kez de gol pası verdi.
Bu istatistiklerle birlikte Asensio, LaLiga'da Real Madrid formasıyla çıktığı 31 maçta 9 gol 6 asistlik performansını geçti.
Öte yandan Asensio, Fenerbahçe formasıyla maç başına 2.82 şut ve 2.18 kilit pas ortalamasıyla oynarken, Real Madrid'deki "Prime" dönemini 1.90 şut, 1.35 kilit pas ortalamasıyla tamamladı.