Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!

Adana'da fabrika işçisi Halil İbrahim Meşe (18), iş çıkışı gittiği restoranda iddiaya göre arkadaşının oynadığı silahın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre tabanca ile oynadığını itiraf eden arkadaşı Selahattin Ç. (19) tutuklanırken, Meşe'nin annesi Gülfüz Bilgiç (41), olay yerinde oğlu ile birlikte oturan herkesin şüpheli olduğunu söyledi. Anne Bilgiç, "Suçluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

MERMİ BAŞINA İSABET ETTİ

Olay, 25 Ocak'ta akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Çatalan Köprüsü girişindeki bir restoranda meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Halil İbrahim Meşe, arkadaşı Selahattin Ç. ile birlikte çocukluk arkadaşları olan mekan sahibinin oğlu ile beraber yemek yedi. İddiaya göre; bir süre sonra restoranın üst katında bulunan ofise geçerek sohbet eden gençlerden Selahattin Ç., burada bulunan tabancayı incelediği sırada silah ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, Selahattin Ç.'nin yanında oturan Halil İbrahim Meşe'nin başına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Meşe kurtarılamadı.

"SİLAHLA OYNARKEN KAZAYLA PATLADI"

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken; Selahattin Ç., bir gün sonra polis merkezine gitti. Gözaltına alınan Selahattin Ç. emniyetteki ifadesinde, "Restoranda oturduk, yemek yiyorduk. Silahla oynarken kazayla patladı" dedi. Adliyeye sevk edilen Selahattin Ç., tutuklanırken; olay yerinde bulunan diğer şüpheliler sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.