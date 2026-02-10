Güneş patlamaları neden arttı?

Güneş patlamalarında son dönemde artışlar yaşanmaya başlandı. En son patlama ise 4 Şubat'ta meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Dr.Ece Kilerci, son dönemde artan güneş patlamaları hakkında Habertürk TV'de değerlendirmelerde bulundu.

Kilerci şunları kaydetti: "Öncelikle kesinlikle korkulacak bir şey yok, onu söyleyelim. Bunlar güneşin kendi doğal yapısında oldukça sık yaşanan olaylar. Galileo'dan beri biz güneş lekelerini gözlemliyoruz. Ve bunları gözlemlediğimiz zaman bu lekelerin bazı dönemlerde arttığını bazı dönemlerde de azaldığını görüyoruz. Burada güneş çevrimi diyoruz. Yani güneşte manyetik olarak hareketli zamanlar var. 2023'te de böyle bir zamana girdik. Şimdi o zamandan çıkıyoruz, daha düşük bir aktivitenin olduğu döneme giriyoruz ama bu patlamaları esas olarak güneşteki manyetik alanlarla ilgili olduğunu biliyoruz.

Bazen güneşten dışarıya çok hızlı madde aktarılıyor. Tabi bu güneşten çıkınca bizim güneş sistemimize geliyor, dünyamıza da ulaşabiliyor. Böyle bir dönemdeyiz şimdi. O yüzden güneşin manyetik olarak aktif olduğu bir dönemin sonuna doğru geldiğimiz için, bu patlamaların, parlamaların ve madde akımlarının olması çok normal. Bazen bunların enerjilerine göre sınıflandırıldığı zaman haber niteliği taşıyor. Çünkü o zaman biraz güneş sistemini ve bizim yaptığımız uyduları etkileyebiliyor. Bazen dünyadaki santralleri etkileyebiliyor. Çok tehlikeli bir durum değil. Ama tabii ki normalin üzerinde olduğu zamanlarda her zaman GPS'lerde ve haberleşme sistemlerinde etkiye yol açabiliyor. Ama tabi bunlar kalıcı değil."