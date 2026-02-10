Akın Akınözü’nün Rusya’da gördüğü ilgi, oyuncunun uluslararası projelerdeki karşılığını bir kez daha gündeme getirdi. Rusya’nın önde gelen dijital yayın platformlarından Ivi, Akınözü ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Başarılı oyuncu, ‘Veliaht’ dizisinde hayat verdiği 'Timur' karakterine ve özel hayatına dair soruları yanıtladı.

Akınözü; "Ülkemin yanı sıra global ölçekte de tanınmak ve sevilmek, beni güçlü biçimde motive ediyor" dedi.

'Veliaht' dizisinde hayat verdiği 'Timur' karakteriyle ilgili de konuşan oyuncu; "Aramızda çok fazla benzer yön olduğunu söyleyemem ancak ailem için her şeyi yapabilecek olmam, 'Timur' ile kesişen en güçlü ortak yanımız" ifadesini kullandı.

Akınözü; "İlk görüşte aşk kulağa biraz masalsı geliyor. Ben ilk görüşte aşktan ziyade, ilk görüşte etkilenmeye inanıyorum. ‘İlk görüşte aşk’ bana oldukça iddialı bir söylem gibi geliyor. 'Timur' için de aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum; onun için de ilk görüşte âşık oldu demezdim" diye konuştu.