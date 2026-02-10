Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Akın Akınözü: Tanınmak beni motive ediyor - Magazin haberleri

        Akın Akınözü: Tanınmak ve sevilmek beni motive ediyor

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın yıldızı Akın Akınözü, Rusya'nın önde gelen dijital yayın platformlarından Ivi'ye konuştu. Akınözü; "Ülkemin yanı sıra global ölçekte de tanınmak ve sevilmek, beni güçlü biçimde motive ediyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 17:53 Güncelleme: 10.02.2026 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beni motive ediyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akın Akınözü’nün Rusya’da gördüğü ilgi, oyuncunun uluslararası projelerdeki karşılığını bir kez daha gündeme getirdi. Rusya’nın önde gelen dijital yayın platformlarından Ivi, Akınözü ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Başarılı oyuncu, ‘Veliaht’ dizisinde hayat verdiği 'Timur' karakterine ve özel hayatına dair soruları yanıtladı.

        Akınözü; "Ülkemin yanı sıra global ölçekte de tanınmak ve sevilmek, beni güçlü biçimde motive ediyor" dedi.

        REKLAM

        'Veliaht' dizisinde hayat verdiği 'Timur' karakteriyle ilgili de konuşan oyuncu; "Aramızda çok fazla benzer yön olduğunu söyleyemem ancak ailem için her şeyi yapabilecek olmam, 'Timur' ile kesişen en güçlü ortak yanımız" ifadesini kullandı.

        Akınözü; "İlk görüşte aşk kulağa biraz masalsı geliyor. Ben ilk görüşte aşktan ziyade, ilk görüşte etkilenmeye inanıyorum. ‘İlk görüşte aşk’ bana oldukça iddialı bir söylem gibi geliyor. 'Timur' için de aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum; onun için de ilk görüşte âşık oldu demezdim" diye konuştu.

        "Veliaht’ın televizyona yapılan işlerden çok farklı bir dili olması, beni en başta cezbeden unsurlardan biriydi" diyen ünlü oyuncu; "Senaryoda sadece 'Timur’un değil, tüm karakterlerin bir değişim ve dönüşüm hikâyesi var. Böyle bir yolculuk, bizi hem daha çok heyecanlandırıyor hem de iştahlandırıyor; bu anlamda senaryo gerçekten güçlü bir iş çıkarıyor. Timur’un güçle ilgili bir sınavdan geçiyor olması ise benim kişisel olarak da üzerine düşündüğüm bir meseleydi. Bu paralellik, projeyle daha kolay bağ kurmamı sağladı" şeklinde sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişli'de tekel bayinde silahlı saldırı; sandalyeyle kendini korumaya çalıştı

        Şişli'de araçla tekel bayi önüne gelen kapüşonlu ve maskeli saldırgan, içeride bulunan Ozan A. ve Ensar D.'ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında sandalyeyi kalkan yaparak saldırıdan kendini korumaya çalışan 2 kişi yaralandı; ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

        #akın akınözü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Cinayetten 3 ay önce ölümle tehdit!
        Cinayetten 3 ay önce ölümle tehdit!
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı