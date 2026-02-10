Canlı
        Haberler Gündem Güncel Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı! | Son dakika haberleri

        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!

        Kayseri'de çalıntı forkliftle bir kuyumcunun kepengini kırarak 150 gram ziynet eşyası çalan şüpheli, olay yerinden eşekle kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık sonrası yakalanan zanlı tutuklanırken, ele geçirilen altınlar sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 19:49 Güncelleme: 10.02.2026 - 19:49
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kayseri’de forkliftle kepenklerini kırarak içeri girdiği kuyumcu dükkanını soyup, olay yerinden eşekle uzaklaşan şüpheli, polis tarafından yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'taki kuyumcu dükkanında meydana geldi. M.Ç. (26), çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Dükkanın kepenklerini forkliftle kıran şüpheli, içeri girerek 150 gram ziynet eşyası çaldı. Alarm devreye girerken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, saha çalışması ve kamera incelemesi sonucu şüphelinin M.Ç. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toprağa gömülü halde bulunan 150 gram altın ise sahibine teslim edildi.

        Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.Ç.’nin forkliftle kuyumcunun kepengini kırdığı ve içeri girdiği görüldü. Kuyumcudan ziynet eşyası çalan şüphelinin, olay yerinden eşekle uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

