Real Betis'ten Amrabat kararı: Opsiyon kullanılacak mı?

Öte yandan 2027 yılında Afrika Uluslar Kupası'nın düzenlenme ihtimali bulunuyor. Real Betis'in, sezonun kritik bir noktasında yeniden bir oyuncuyu kaybetmek istemediği ve Amrabat konusunda bu riski almayı düşünmediği öne sürüldü.

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'den kiralandığı Real Betis'te bu sezon 11 maçta süre buldu. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Amrabat'ın, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.