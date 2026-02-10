Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Real Betis'ten Amrabat kararı: Opsiyon kullanılacak mı? - Fenerbahçe Haberleri

        Real Betis'ten Amrabat kararı: Opsiyon kullanılacak mı?

        Fenerbahçe'ye Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat'tan kötü haber geldi. İspanyol ekibi, maliyet, yaş ve sakatlık geçmişi nedeniyle Faslı orta sahanın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 20:17 Güncelleme: 10.02.2026 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'ye Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat konusunda kötü haber geldi.

        2

        İspanyol basınından Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Real Betis, daha önce Amrabat'ın kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyordu.

        3

        Real Betis'in son dönemde Amrabat için bu kararını gözden geçirdiği ve Faslı futbolcunun opsiyonunu kullanmamaya karar verdiği belirtildi. Real Betis'in, Amrabat için opsiyondan vazgeçmesinde birkaç kriter etkili oldu. İspanyol ekibinin, Amrabat'ın opsiyonundan vazgeçmesinde ana etken 29 yaşındaki futbolcunun maliyeti oldu. Amrabat'ın maaşının, Real Betis'in maaş dengesine uymadığı belirtildi.

        4

        Amrabat'ın yaşının da (29) Real Betis'in bu transferden vazgeçmesinde etkili olduğu yazıldı. İspanyol ekibinin, gelecekte daha büyük bir satış gerçekleştirebileceği genç oyunculara yatırım yapmayı planladığı belirtildi.

        5

        Sofyan Amrabat konusunda Real Betis konusunda endişe edilen bir diğer konunun da deneyimli orta saha oyuncusunun sakatlık geçmişi olduğu kaydedildi. Real Betis, Amrabat'ın üç üst düzey turnuvada mücadele etmenin getirdiği fiziksel yükü kaldırabileceği konusunda endişe duyuyor.

        6

        Öte yandan 2027 yılında Afrika Uluslar Kupası'nın düzenlenme ihtimali bulunuyor. Real Betis'in, sezonun kritik bir noktasında yeniden bir oyuncuyu kaybetmek istemediği ve Amrabat konusunda bu riski almayı düşünmediği öne sürüldü.

        Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'den kiralandığı Real Betis'te bu sezon 11 maçta süre buldu. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Amrabat'ın, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı
        Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı