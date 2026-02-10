Real Betis'ten Amrabat kararı: Opsiyon kullanılacak mı?
Fenerbahçe'ye Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat'tan kötü haber geldi. İspanyol ekibi, maliyet, yaş ve sakatlık geçmişi nedeniyle Faslı orta sahanın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
İspanyol basınından Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Real Betis, daha önce Amrabat'ın kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyordu.
Real Betis'in son dönemde Amrabat için bu kararını gözden geçirdiği ve Faslı futbolcunun opsiyonunu kullanmamaya karar verdiği belirtildi. Real Betis'in, Amrabat için opsiyondan vazgeçmesinde birkaç kriter etkili oldu. İspanyol ekibinin, Amrabat'ın opsiyonundan vazgeçmesinde ana etken 29 yaşındaki futbolcunun maliyeti oldu. Amrabat'ın maaşının, Real Betis'in maaş dengesine uymadığı belirtildi.
Amrabat'ın yaşının da (29) Real Betis'in bu transferden vazgeçmesinde etkili olduğu yazıldı. İspanyol ekibinin, gelecekte daha büyük bir satış gerçekleştirebileceği genç oyunculara yatırım yapmayı planladığı belirtildi.
Sofyan Amrabat konusunda Real Betis konusunda endişe edilen bir diğer konunun da deneyimli orta saha oyuncusunun sakatlık geçmişi olduğu kaydedildi. Real Betis, Amrabat'ın üç üst düzey turnuvada mücadele etmenin getirdiği fiziksel yükü kaldırabileceği konusunda endişe duyuyor.
Öte yandan 2027 yılında Afrika Uluslar Kupası'nın düzenlenme ihtimali bulunuyor. Real Betis'in, sezonun kritik bir noktasında yeniden bir oyuncuyu kaybetmek istemediği ve Amrabat konusunda bu riski almayı düşünmediği öne sürüldü.
Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'den kiralandığı Real Betis'te bu sezon 11 maçta süre buldu. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Amrabat'ın, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.