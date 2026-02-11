Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul Parçalı bulutlu 11° Ankara Kısmen Güneşli 9° İzmir Parçalı bulutlu 15° Antalya Kısmen Güneşli 15° Trabzon Yağmurlu 10° Bursa Kısmen Güneşli 11° Adana Parçalı bulutlu 19° Diyarbakır Yağmurlu 13° Gaziantep Yağmurlu 12° Ağrı Karla karışık yağmurlu 2°

Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.