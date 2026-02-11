Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı! Bu bölgelere uyarı - 11 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı! Bu bölgelere uyarı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu; Doğu Anadolu'nun doğusu ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Artvin'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 07:28 Güncelleme: 11.02.2026 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 11°

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Parçalı bulutlu 15°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 15°

        Trabzon

        Yağmurlu 10°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 11°

        Adana

        Parçalı bulutlu 19°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 13°

        Gaziantep

        Yağmurlu 12°

        Ağrı

        Karla karışık yağmurlu

        Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü; 3 ay önce 'Ölümün benim elimden olacak' demiş

        Kayseri'de oturduğu binanın görevlisi Bektaş Aşçıpınar'ı bıçaklayarak öldüren Battal U., ilk duruşmada, cinayete mecbur kaldığını söyledi. Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor istenirken, duruşmada dinlenen Aşçıpınar'ın eşi S.A., "Eşimi 2 yıldır sürekli tehdit ediyordu. Öldürmeden 3 ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş öldü
        Su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş öldü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Müstehcen tuzak!
        Müstehcen tuzak!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan