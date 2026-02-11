Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı! Bu bölgelere uyarı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu; Doğu Anadolu'nun doğusu ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Artvin'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.