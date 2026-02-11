Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tuba Ünsal: Kimsenin kocasını elinden almadım - Magazin haberleri

        Tuba Ünsal: Kimsenin kocasını elinden almadım

        Tuba Ünsal, hakkında çıkan 'Yuva yıkan kadın' iddialarına şu şekilde yanıt verdi: Kimsenin kocasını elinden almadım. Asla yalan söyleyemem

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 22:19 Güncelleme: 11.02.2026 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kimsenin kocasını elinden almadım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Oyuncu Tuba Ünsal, konuk olduğu bir programda geçmişte hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

        Tuba Ünsal; kendisine yöneltilen; 'Yuva yıkan kadın' yakıştırması üzerine duygusal anlar yaşayan Ünsal, iddialara şöyle cevap verdi; "Eğer yalan söylüyor olsaydım, diğer meslektaşlarım gibi bu durumdan çok daha 'Pirüpak' bir şekilde sıyrılabilirdim ama ben insanların gözünün içine bakarak asla yalan söyleyemem."

        Tuba Ünsal - Caner Karaloğlu
        Tuba Ünsal - Caner Karaloğlu
        REKLAM

        Hakkındaki suçlamaları reddeden Tuba Ünsal, vicdanen rahat olduğunu vurgulayarak şöyle dedi; "Asla böyle bir şey yapmadım, kul hakkından çok korkarım."

        SÖZ KONUSU İDDİANIN PERDE ARKASI NEDİR?

        Tuba Ünsal’a yönelik bu ağır eleştiriler, 2019 - 2021 arasında Caner Karaloğlu ile yaşadığı ilişki döneminde gündeme gelmişti. Karaloğlu’nun o dönemde, İspanyol model Elisabeth Mas ile kağıt üzerinde evliliğinin devam ediyor olması, Ünsal’ın uzun süre eleştiri oklarının hedefi olmasına neden olmuştu.

        Elisabeth Mas - Caner Karaloğlu
        Elisabeth Mas - Caner Karaloğlu
        ÖNERİLEN VİDEO

        İki bakanlıkta devir teslim

        İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, görevi İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'ye devretti. Adalet Bakanlığı'na da devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı görevini Akın Gürlek'e devretti.

        #Tuba Ünsal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de