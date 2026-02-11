Tuba Ünsal: Kimsenin kocasını elinden almadım

Oyuncu Tuba Ünsal, konuk olduğu bir programda geçmişte hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Tuba Ünsal; kendisine yöneltilen; 'Yuva yıkan kadın' yakıştırması üzerine duygusal anlar yaşayan Ünsal, iddialara şöyle cevap verdi; "Eğer yalan söylüyor olsaydım, diğer meslektaşlarım gibi bu durumdan çok daha 'Pirüpak' bir şekilde sıyrılabilirdim ama ben insanların gözünün içine bakarak asla yalan söyleyemem."

Tuba Ünsal - Caner Karaloğlu

Hakkındaki suçlamaları reddeden Tuba Ünsal, vicdanen rahat olduğunu vurgulayarak şöyle dedi; "Asla böyle bir şey yapmadım, kul hakkından çok korkarım."