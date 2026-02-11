Tuba Ünsal’a yönelik bu ağır eleştiriler, 2019 - 2021 arasında Caner Karaloğlu ile yaşadığı ilişki döneminde gündeme gelmişti. Karaloğlu’nun o dönemde, İspanyol model Elisabeth Mas ile kağıt üzerinde evliliğinin devam ediyor olması, Ünsal’ın uzun süre eleştiri oklarının hedefi olmasına neden olmuştu.Elisabeth Mas - Caner Karaloğlu
Tuba Ünsal: Kimsenin kocasını elinden almadım
Tuba Ünsal, hakkında çıkan 'Yuva yıkan kadın' iddialarına şu şekilde yanıt verdi: Kimsenin kocasını elinden almadım. Asla yalan söyleyemem
Oyuncu Tuba Ünsal, konuk olduğu bir programda geçmişte hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Tuba Ünsal; kendisine yöneltilen; 'Yuva yıkan kadın' yakıştırması üzerine duygusal anlar yaşayan Ünsal, iddialara şöyle cevap verdi; "Eğer yalan söylüyor olsaydım, diğer meslektaşlarım gibi bu durumdan çok daha 'Pirüpak' bir şekilde sıyrılabilirdim ama ben insanların gözünün içine bakarak asla yalan söyleyemem."Tuba Ünsal - Caner Karaloğlu
Hakkındaki suçlamaları reddeden Tuba Ünsal, vicdanen rahat olduğunu vurgulayarak şöyle dedi; "Asla böyle bir şey yapmadım, kul hakkından çok korkarım."