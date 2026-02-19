İşsizlerin 630 bini sanayiden

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı 4. çeyrek işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da yüzde 0,2 azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsiz sayısı 2021 yılından beri azalıyor. Dördüncü çeyrek itibarıyla işsiz sayısı 2021 yılında 3 milyon 680 bin iken 2022’de 3 milyon 533 bin, 2023’te 3 milyon 29 bin, 2024’te 3 milyon 43 bin oldu. Buna göre, işsiz sayısı 2024’e kıyasla 126 bin, 2021 yılına göre ise 763 bin kişi azaldı.

İşsizlerle ilgili ayrıntılara geçmeden önce genel tabloya bakalım. İşsiz sayısı dördüncü çeyrekte 2024 yılının aynı dönemine göre 127 bin kişi azalmakla birlikte, bu azalmanın büyük ölçüde işgücüne dahil olmayanlardan kaynaklandığı görülüyor. Çalışma çağındaki nüfus söz konusu dönemde 498 bin kişi artmasına karşın, işgücüne dahil olmayanların sayısındaki artış 624 bin oldu. Çalışma çağında olup işgücüne dahil olmayanların sayısı 30 milyon 387 bin kişiden 31 milyon 11 bin kişiye yükseldi. Bu gelişme dolayısıyla işgücüne katılma oranı yüzde 54,0’ten yüzde 53,4’e, istihdam oranı da yüzde 49,4’ten yüzde 49,9’a geriledi.

İŞSİZLERİN 630 BİNİ SANAYİDEN 2025 yılındaki işsizlerin 1 milyon 607 bini hizmet, 630 bini sanayi, 280 bini inşaat, 131 bini tarım sektöründen kaynaklanıyor. Geri kalanların 120 bini 8 yıldan önce işten ayrılanlardan ve 149 bini de ilk defa iş arayan işsizlerden oluşuyor. İlk defa iş arayan işsizlerin sayısı 2021 yılında 292 bine ulaşırken, 2025 yılında yarı yarıya azaldı. Toplam 32,7 milyon istihdamın 19,4 milyonu hizmet, 6,5 milyonu sanayi, 4,5 milyonu tarım, 2,2 milyonu inşaat sektöründe yer alıyor. Her ne kadar sayısal olarak en fazla işsiz hizmet sektöründen kaynaklanıyorsa da oransal açıdan bakıldığında sanayi sektöründe işsiz kalanların yüksekliği dikkat çekiyor. Hizmet sektöründe işsiz kalanların bu sektördeki istihdama oranı yüzde 8 iken sanayide bu oran yüzde 10’a ulaşıyor. REKLAM Sanayi sektöründeki işsizlerin toplam işsizlere oranı 2021 yılında yüzde 16,7 oranında iken 2022’de yüzde 17,4’e, 2023’te yüzde 18,6’ya, 2024’te yüzde 19,6’ya, 2025’te de yüzde 21,6’ya yükseldi. 2025’te her 5 işsizden 1’i sanayi sektöründe işini kaybedenlerden oluştu.

İŞSİZLERİN 2,4 MİLYONU BİR YILDAN AZ SÜREDİR İŞ ARIYOR İşsizlerin 2 milyon 381 bini bir yıldan daha az süreli işsizlerden oluşuyor. Bunların 1 milyon 347 bini 1-2 ay, 707 bini 3-5 ay, 227 bini 6-8 ay, 100 bini 9-11 ay ve daha az süredir işsiz. Bir yıl ve daha fazla süreli işsiz sayısı ise 537 bin kişi. Bir yıldan az süreli işsiz sayısının toplam işsiz sayısına oranı 2021 yılında yüzde 71,5, 2022’de yüzde 77,1, 2023’te yüzde 78,9, 2024’te yüzde 82,1, 2025’te ise yüzde 81,6 oranında oldu. İŞSİZLER EN ÇOK EŞ DOST ARACILIĞIYLA İŞ ARIYOR Türkiye’de işsizler iş ararken öteden beri öncelikle eşe dosta ricada bulunuyorlar. Bu eğilim günümüzde de devam ediyor. 2025 yılında eşe dosta ricada bulunan işsiz sayısı 2 milyon 187 bin oldu. İş ararken ikinci sırayı 1 milyon 450 bin kişiyle doğrudan işverene başvuranlar oluşturdu. REKLAM Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvuranların sayısı 1 milyon 99 bin, gazete, dergi veya internetteki iş ilanlarına bakanların sayısı 1 milyon 48 bin, internet üzerinden iş başvurusu yapanlar 849 bin, özel istihdam bürolarına başvuranlar 945 bin, sözlü ya da yazılı iş sınavına ya da mülakata girenler 295 bin, gazeteye ilan verenler veya cevaplandıranlar ise 66 bin kişi oldu. İşsizlerden 281 bini kendi işyerini kurmak amacıyla hazırlık yaptığını da belirtti.