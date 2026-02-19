Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.259,90 %0,23
        DOLAR 43,7706 %0,05
        EURO 51,6605 %0,14
        GRAM ALTIN 7.011,36 %-0,04
        FAİZ 35,75 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 109,84 %0,87
        BITCOIN 66.921,00 %0,93
        GBP/TRY 59,1639 %0,12
        EUR/USD 1,1787 %0,03
        BRENT 70,60 %0,36
        ÇEYREK ALTIN 11.463,57 %-0,04
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşsiz İşsizlerin 630 bini sanayiden - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşsizlerin 630 bini sanayiden

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2025 yılı 4. çeyreğindeki 2,9 milyon işsizin 630 bini sanayi sektöründe işini kaybedenlerden oluşuyor. Sanayi sektöründeki işsizlerin toplam işsizlere oranı 2021 yılında yüzde 16,7 iken 2025 yılında yüzde 21,6'ya yükseldi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 19.02.2026 - 07:18 Güncelleme: 19.02.2026 - 07:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 işsizden 1'i sanayiden
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı 4. çeyrek işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da yüzde 0,2 azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İşsiz sayısı 2021 yılından beri azalıyor. Dördüncü çeyrek itibarıyla işsiz sayısı 2021 yılında 3 milyon 680 bin iken 2022’de 3 milyon 533 bin, 2023’te 3 milyon 29 bin, 2024’te 3 milyon 43 bin oldu. Buna göre, işsiz sayısı 2024’e kıyasla 126 bin, 2021 yılına göre ise 763 bin kişi azaldı.

        REKLAM

        İşsizlerle ilgili ayrıntılara geçmeden önce genel tabloya bakalım. İşsiz sayısı dördüncü çeyrekte 2024 yılının aynı dönemine göre 127 bin kişi azalmakla birlikte, bu azalmanın büyük ölçüde işgücüne dahil olmayanlardan kaynaklandığı görülüyor. Çalışma çağındaki nüfus söz konusu dönemde 498 bin kişi artmasına karşın, işgücüne dahil olmayanların sayısındaki artış 624 bin oldu. Çalışma çağında olup işgücüne dahil olmayanların sayısı 30 milyon 387 bin kişiden 31 milyon 11 bin kişiye yükseldi. Bu gelişme dolayısıyla işgücüne katılma oranı yüzde 54,0’ten yüzde 53,4’e, istihdam oranı da yüzde 49,4’ten yüzde 49,9’a geriledi.

        İŞSİZLERİN 630 BİNİ SANAYİDEN

        2025 yılındaki işsizlerin 1 milyon 607 bini hizmet, 630 bini sanayi, 280 bini inşaat, 131 bini tarım sektöründen kaynaklanıyor. Geri kalanların 120 bini 8 yıldan önce işten ayrılanlardan ve 149 bini de ilk defa iş arayan işsizlerden oluşuyor. İlk defa iş arayan işsizlerin sayısı 2021 yılında 292 bine ulaşırken, 2025 yılında yarı yarıya azaldı.

        Toplam 32,7 milyon istihdamın 19,4 milyonu hizmet, 6,5 milyonu sanayi, 4,5 milyonu tarım, 2,2 milyonu inşaat sektöründe yer alıyor. Her ne kadar sayısal olarak en fazla işsiz hizmet sektöründen kaynaklanıyorsa da oransal açıdan bakıldığında sanayi sektöründe işsiz kalanların yüksekliği dikkat çekiyor. Hizmet sektöründe işsiz kalanların bu sektördeki istihdama oranı yüzde 8 iken sanayide bu oran yüzde 10’a ulaşıyor.

        REKLAM

        Sanayi sektöründeki işsizlerin toplam işsizlere oranı 2021 yılında yüzde 16,7 oranında iken 2022’de yüzde 17,4’e, 2023’te yüzde 18,6’ya, 2024’te yüzde 19,6’ya, 2025’te de yüzde 21,6’ya yükseldi. 2025’te her 5 işsizden 1’i sanayi sektöründe işini kaybedenlerden oluştu.

        İŞSİZLERİN 2,4 MİLYONU BİR YILDAN AZ SÜREDİR İŞ ARIYOR

        İşsizlerin 2 milyon 381 bini bir yıldan daha az süreli işsizlerden oluşuyor. Bunların 1 milyon 347 bini 1-2 ay, 707 bini 3-5 ay, 227 bini 6-8 ay, 100 bini 9-11 ay ve daha az süredir işsiz. Bir yıl ve daha fazla süreli işsiz sayısı ise 537 bin kişi.

        Bir yıldan az süreli işsiz sayısının toplam işsiz sayısına oranı 2021 yılında yüzde 71,5, 2022’de yüzde 77,1, 2023’te yüzde 78,9, 2024’te yüzde 82,1, 2025’te ise yüzde 81,6 oranında oldu.

        İŞSİZLER EN ÇOK EŞ DOST ARACILIĞIYLA İŞ ARIYOR

        Türkiye’de işsizler iş ararken öteden beri öncelikle eşe dosta ricada bulunuyorlar. Bu eğilim günümüzde de devam ediyor. 2025 yılında eşe dosta ricada bulunan işsiz sayısı 2 milyon 187 bin oldu. İş ararken ikinci sırayı 1 milyon 450 bin kişiyle doğrudan işverene başvuranlar oluşturdu.

        REKLAM

        Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvuranların sayısı 1 milyon 99 bin, gazete, dergi veya internetteki iş ilanlarına bakanların sayısı 1 milyon 48 bin, internet üzerinden iş başvurusu yapanlar 849 bin, özel istihdam bürolarına başvuranlar 945 bin, sözlü ya da yazılı iş sınavına ya da mülakata girenler 295 bin, gazeteye ilan verenler veya cevaplandıranlar ise 66 bin kişi oldu. İşsizlerden 281 bini kendi işyerini kurmak amacıyla hazırlık yaptığını da belirtti.

        EN ÇOK HİZMET VE SATIŞ ELEMANLARI İŞ ARIYOR

        İş aradıkları meslek grubuna göre işsizlerde ilk sırayı 729 bin kişiyle hizmet ve satış elemanları alıyor. Bu meslek grubunu 495 binle nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar, 442 binle profesyonel meslek mensupları, 365 binle sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar, 322 binle büro ve müşteri hizmetlerinde çalışanlar, 273 binle teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları, 225 binle tesis ve makine operatörleri ve montajcılar, 58 binle yöneticiler izliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye konusunda Erdoğan, "Başaracağız, hedefimize ulaşacağız" dedi

        #TÜİK
        #İŞSİZ
        #sanayi
        #istihdam
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"