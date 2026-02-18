Canlı
        Haberler Dünya İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak | Dış Haberler

        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak

        İran, Rusya ve Çin'in, perşembe günü, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirildi. Tatbikat, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile Çin ve Rus deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 18:53 Güncelleme: 18.02.2026 - 18:53
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        İran, Rusya ve Çin, perşembe günü, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirecek.

        Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, her yıl İran, Rusya ve Çin arasında yapılan "Deniz Güvenlik Kuşağı" adlı tatbikat yarın Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde icra edilecek.

        Tatbikat, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile Çin ve Rus deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

        Deniz Güvenlik Kuşağı tatbikatının Sözcüsü Tuğamiral Hasan Maksudlu, "Bu tatbikatın temel amacı Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda güvenliği ve sürdürülebilir denizcilik etkileşimlerini geliştirmektir." dedi.

        İranlı komutan, "Deniz güvenliğini ve emniyetini tehdit eden faaliyetlere karşı koymak için ortak eylemlerde yakınlaşma ve koordinasyon sağlamak, özellikle ticari gemilerin ve tankerlerin korunması ve deniz terörizmiyle mücadele, bu ortak tatbikatın temel odak noktalarından bazılarıdır." ifadelerini kullandı.

        Tatbikata katılan Rus filosunun komutanı Alexei Sergeev de "Herhangi bir bölgede ortak tatbikatlar yapmaya hazırız. Buna, her iki taraftan gemi ve botlarla gerçekleştirilecek terörle mücadele operasyonları gibi özel tatbikatlar da dahildir." değerlendirmesinde bulundu.

        İran, Rusya ve Çin, "Deniz Güvenlik Kuşağı" adıyla ilki Aralık 2019'da olmak üzere her yıl söz konusu bölgede tatbikat yapıyor.

        *Fotoğraf: AA aracılığıyla, temsilidir

