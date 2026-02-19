Canlı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Fırtınada Atatürk büstünü korudular

        Yürekleri ısıtan görüntü: Fırtınada Atatürk büstünü korudular

        Adana'da yürekleri ısıtan bir görüntü kaydedildi. Kentte bir okulun bahçesinde fırtına sırasında düşmek üzere olan Atatürk büstü, öğrenciler tarafından korundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 09:50 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:50
        Yürekleri ısıtan görüntü: Fırtınada Atatürk büstünü korudular
        Adana'da bir okulun bahçesinde fırtına sırasında düşmek üzere olan Atatürk büstü, öğrenciler tarafından korundu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), sarı kod uyarısı yaptığı kentte dün fırtına ve sağanak etkili oldu.

        Kentte pek çok caddeyi su basarken, ağaçlar devrildi. Seyhan ilçesi Büyüksaat Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstü de fırtınanın etkisiyle sallanmaya başladı.

        Durumu fark eden bir öğrenci, arkadaşlarını da çağırarak büstün yanına gitti.

        4 öğrenci, düşmek üzere olan büstü elleriyle tutarak fırtına bitene kadar korudu.

        O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

