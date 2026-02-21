Canlı
        Haberler Yaşam Çöp kamyonu şoförü ile 3 yaşındaki Ayşe arasında 'pencere' bağı

        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde 52 yaşındaki çöp kamyonu şoförü Mahmut Yıldırım ile 3 yaşındaki Ayşe Nisa Akçay arasında pencereden el sallama ile başlayan iletişim, karşılıklı hediyeler ve kalp işaretleriyle içleri ısıtan dostluğa dönüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 11:32 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:32
        Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan Haydar-Arzu Akçay çiftinin ikinci çocukları Ayşe Nisa Akçay ile Karabağlar Belediyesi'nde görev yapan çöp kamyonu şoförü Mahmut Yıldırım arasında 3 ay önce bir pencere selamı ile sıcak bir iletişim başladı.

        Her gün geçtiği sokakta küçük kızın camdan el sallamasıyla başlayan bağ, zamanla karşılıklı hediyeler ve kalp işaretleri ile büyüdü.

        "KIZ ÇOCUĞU İÇİMDE HASRET KALMIŞTI"

        Evli ve 4 erkek çocuk babası olan Mahmut Yıldırım, "Bir kız çocuğu içimde hasret kalmıştı. Çöp kamyonu nerdeyse tüm mahalledeki çocukların ilgisini çekiyor. Çocuklar bizim hep dostumuz, yoldaşımız oldu. Her gün Yunusemre Mahallesi'nden de çöp alıyoruz. Minik kızımızla göz göze geldik ve sempatimiz öyle başladı. İlk el sallamayla başladı. Sonra bu kalp işaretine dönüştü. Artık her geldiğimde gözüm camdaydı. Onu gördüğümüz zaman mutlu çalışıyorduk. Gerçek samimiyet var. Çocuklarımızdan gelen bu sempati bizi motive ediyor. Ayşe Nisa'yı zaten bağrıma basmak istiyordum. Ailesi ile tanışana kadar çekimser kaldık. Tanışınca bir hediye almak istedim. Onlar da düşünüp, bana almışlar sağ olsunlar. Çocuklarımıza hediyeler az. Dünyayı da versek bu çocuklarımızın yerlerini doldurulamaz" diye konuştu.

        "EL SALLIYORUM, KALP YAPIYORUM"

        Minik Ayşe Nisa Akçay ise "Şoför amca gelince ona el sallıyorum, kalp yapıyorum. Geldiğini duyunca anneme pencereyi açtırıyorum. O bana hediye çanta aldı. Ben de ona hediye aldım. Ona kalpli resim yaptım" dedi.

        "KIZIM MUTLU OLUYOR"

        Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro'da görevli Moda Tasarım Teknolojileri öğretmeni Arzu Akçay ise "Kızımın odadan mutfağa koşturduğunu görünce takip ettim. Çöp kamyonu geldiğinde el salladığını gördüm. Kamyon şoförü ile karşılıklı tatlı bir iletişimlerinin olduğunu fark ettim. Bir öğretmen olarak, iletişim bizim mesleğimizde olduğu gibi her meslekte çok önemli. Kızımla böyle güzel bir bağ kurduğu için beyefendiye teşekkür ediyorum. Kızım mutlu oluyor, güzel bir dostluk kurmuşlar. İletişim kurmak, gülümsemek çok önemli ve unutulmaması gerekir" diye konuştu.

