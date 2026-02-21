Canlı
Habertürk
Habertürk
        Hatay haberleri: Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 'alacak' nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada, R.D.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi olan 20 yaşındaki Mustafa Demir, hayatını kaybetti. Şüpheli R.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 09:36 Güncelleme: 21.02.2026 - 09:36
        Hatay'da olay, dün akşam saatlerinde, Reyhanlı ilçesinde Harran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Demir (20) ile R.D. arasında 'alacak' nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda R.D., evinden aldığı silahla Demir’e ateş etti.

        KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

        DHA'daki habere göre Demir, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli R.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Hatay
        #Son dakika haberler
