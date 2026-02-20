Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, performansıyla göz dolduruyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.
Galatasaray’da kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Noa Lang, sarı-kırmızılı kariyerine damga vuran bir başlangıç yaptı.
Juventus karşısında alınan 5-2’lik tarihi galibiyette de etkili olan Hollandalı yıldız, forma giydiği ilk dört maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı vererek performansıyla alkış topladı. Hücum hattında dinamizmi ve birebirdeki üstünlüğüyle fark yaratan Lang, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.
Ara transfer döneminde Napoli’den 2 milyon Euro kiralama bedeliyle kadroya katılan 26 yaşındaki oyuncu, özellikle teknik direktör Okan Buruk’un dokunuşuyla adeta yeniden doğdu.
Buruk’un hücum varyasyonlarında kilit rol verdiği Hollandalı futbolcu, sahada geçirdiği sürede hem üretkenliği hem de oyun içi enerjisiyle dikkat çekti.
İlk 11’de görev aldığı maçlarda takımın hücum gücünü yukarı çeken Lang, toplamda 978 dakika sahada kalarak 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı; Kayserispor, Rize, Eyüp ve Juventus karşılaşmalarını kapsayan süreçte Galatasaray’ın hücum hattının en belirleyici figürlerinden biri oldu.
Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim, satın alma opsiyonu 30 milyon Euro olan Hollandalı yıldızın bonservisini almayı düşünüyor.
Victor Osimhen transferinde sarı-kırmızılı kulübü istekleriyle zorlayan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile yapılan görüşmelerde Galatasaray, opsiyon bedelinin üç taksitte ödenmesi konusunda pazarlık yürüttü ve bu ödeme planını kabul ettirmişti.
İstanbul’a uyum sürecini hızla tamamlayan Noa Lang, ailesini de şehre getirerek Galatasaray’daki kariyerine odaklandı.