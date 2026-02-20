Canlı
        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!

        Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, performansıyla göz dolduruyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.

        Giriş: 20.02.2026 - 10:47 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:47
        1

        Galatasaray’da kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Noa Lang, sarı-kırmızılı kariyerine damga vuran bir başlangıç yaptı.

        2

        Juventus karşısında alınan 5-2’lik tarihi galibiyette de etkili olan Hollandalı yıldız, forma giydiği ilk dört maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı vererek performansıyla alkış topladı. Hücum hattında dinamizmi ve birebirdeki üstünlüğüyle fark yaratan Lang, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

        3

        Ara transfer döneminde Napoli’den 2 milyon Euro kiralama bedeliyle kadroya katılan 26 yaşındaki oyuncu, özellikle teknik direktör Okan Buruk’un dokunuşuyla adeta yeniden doğdu.

        4

        Buruk’un hücum varyasyonlarında kilit rol verdiği Hollandalı futbolcu, sahada geçirdiği sürede hem üretkenliği hem de oyun içi enerjisiyle dikkat çekti.

        5

        İlk 11’de görev aldığı maçlarda takımın hücum gücünü yukarı çeken Lang, toplamda 978 dakika sahada kalarak 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı; Kayserispor, Rize, Eyüp ve Juventus karşılaşmalarını kapsayan süreçte Galatasaray’ın hücum hattının en belirleyici figürlerinden biri oldu.

        6

        Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim, satın alma opsiyonu 30 milyon Euro olan Hollandalı yıldızın bonservisini almayı düşünüyor.

        7

        Victor Osimhen transferinde sarı-kırmızılı kulübü istekleriyle zorlayan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile yapılan görüşmelerde Galatasaray, opsiyon bedelinin üç taksitte ödenmesi konusunda pazarlık yürüttü ve bu ödeme planını kabul ettirmişti.

        8

        İstanbul’a uyum sürecini hızla tamamlayan Noa Lang, ailesini de şehre getirerek Galatasaray’daki kariyerine odaklandı.

        9
