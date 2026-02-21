HT 360 - 19 Şubat 2026 (İran'ın Askeri Caydırıcılığı Var Mı?)

9 polise çete suçlamasıyla gözaltı. 6 ilde 17 şüpheli gözaltında. Terörsüz Türkiye sürecinde ne yaşandı? Yavaş'tan Dervişoğlu'na ziyaret. ABD en büyük düşmanı nasıl yarattı? İran'ın askeri caydırıcılığı var mı? Kara savaşı olmadan rejim düşer mi? HT 360'ta Dilek Gül sundu.