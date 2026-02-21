Canlı
        Muğla haberleri: Öykü Şenli daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes

        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!

        Muğla'nın Milas ilçesinde, ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Öykü Şenli, teneffüste fenalaşıp bir anda yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan küçük kız çocuğunun acı haberi, ailesi ve arkadaşlarını gözyaşına boğdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 07:42 Güncelleme: 21.02.2026 - 07:42
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Muğla'da acı olay, dün öğle saatlerinde, Milas ilçesindeki Sakarya Ortaokulu'nda meydana geldi. 5’inci sınıf öğrencisi Öykü Şenli (11), teneffüste okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlanıp, yere düştü.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şenli, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Şenli, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şenli'nin ölüm haberi, ailesi ve arkadaşlarını üzdü.

        İL MİLLİ EĞİTİMDEN TAZİYE MESAJI

        Öte yandan, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz Sakarya Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencimiz Öykü Şenli’nin vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

