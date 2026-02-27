Adam 7. kattan atladı! Polis kadının cesedini buldu!
Eskişehir'de, 58 yaşındaki Mehmet Karabulut, oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin penceresinden atladı. Karabulut yaralanırken; eve giren polis, 50 yaşındaki eşi Sevim Özdemir'in cansız bedeni ile karşılaştı. Birkaç gün önce hayatını kaybeden kadının şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde Mehmet Karabulut (58), 7'inci kattaki evinin penceresinden atlayarak 2'nci kattaki tenteye, ardından bahçeye düşerek dizinden yaralandı.
POLİS EVDE EŞİ CANSIZ BULDU
DHA'daki habere göre komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Karabulut'un düştüğü yeri görebilmek için atladığı eve giren polis ekipleri, Karabulut'un eşi Sevim Özdemir'i (50) hareketsiz yatarken buldu.
KADIN BİRKAÇ GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ
İncelemede; Sevim Özdemir'in birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Karabulut ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Sevim Özdemir'in şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, cansız bedeni Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK
Özdemir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.