Jim Carrey'nin son hali şaşırttı

Hollywood’un yıldız isimlerinden Jim Carrey, 51. César Ödülleri'ne katıldı. Paris’te düzenlenen gecede Carrey, 'Onur Ödülü'ne layık görüldü.

64 yaşındaki oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti. Carrey'nin görüntüsü adeta ödülünü gölgede bıraktı ve sosyal medyada çok konuşuldu.

Jim Carrey hakkında yapılan bazı yorumlar şöyle:

- Adı 'mimiklerin efendisi'ydi. Şimdi?

- Jim Carrey olduğuna inanamıyorum.

- Maalesef botoks kurbanı.

- Aktörlüğünün en müthiş avantajı mimikleri olan bir insan bunu kendine niye yapar?

- O değil de sanki dublörü.

- Tanınmaz hale gelmiş.

'The Truman Show', 'Man on the Moon', 'The Mask' ve 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' filmleriyle hafızalarda yer edinen Carrey, Hollywood'un 'mimik ustaları'ndan biri olarak tanımlanıyordu.