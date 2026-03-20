Pezeşkiyan: Nükleer silah arayışında değildik

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nevruz dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, diyalog ve bölgesel iş birliği vurgusu yaptı. İran’ın komşularıyla ve İslam ülkeleriyle çatışma arayışında olmadığını belirten Pezeşkiyan, anlaşmazlıkların dış müdahalelerden kaynaklandığını savundu.

Ülke içinde birlik çağrısında bulunan Pezeşkiyan, Nevruz’un yeni bir başlangıç anlamı taşıdığını ifade ederek toplumsal uzlaşıya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Nükleer programla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Pezeşkiyan, İran’ın nükleer silah geliştirme hedefi olmadığını, bu tür silahların dini açıdan yasak kabul edildiğini söyledi. ABD’nin bu yöndeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Bölgede barış ve istikrar için İslam ülkelerinin yer aldığı ortak bir güvenlik yapısı kurulmasını öneren Pezeşkiyan, yabancı güçlerin varlığına ihtiyaç olmadığını ifade etti. Bu kapsamda “Orta Doğu İslam Meclisi” benzeri bir iş birliği mekanizmasının oluşturulabileceğini belirtti.

Pezeşkiyan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki kalabalıkların “yapay zeka ürünü” olduğu yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, uluslararası kamuoyunun sahadaki gerçekleri yerinde görmesi gerektiğini söyledi.

Bölgedeki gerilime ilişkin değerlendirmelerinde ise İran’ın istikrarsızlık kaynağı olduğu yönündeki iddiaları reddeden Pezeşkiyan, güvenlik ve huzurun bölge ülkelerinin iş birliğiyle sağlanabileceğini ifade etti.

