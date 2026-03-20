Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Pezeşkiyan: Nükleer silah arayışında değildik | Dış Haberler

        Pezeşkiyan: Nükleer silah arayışında değildik

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşularıyla sorun yaşamak istemediklerini ve nükleer silah peşinde olmadıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 21:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nevruz dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, diyalog ve bölgesel iş birliği vurgusu yaptı. İran’ın komşularıyla ve İslam ülkeleriyle çatışma arayışında olmadığını belirten Pezeşkiyan, anlaşmazlıkların dış müdahalelerden kaynaklandığını savundu.

        Ülke içinde birlik çağrısında bulunan Pezeşkiyan, Nevruz’un yeni bir başlangıç anlamı taşıdığını ifade ederek toplumsal uzlaşıya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

        Nükleer programla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Pezeşkiyan, İran’ın nükleer silah geliştirme hedefi olmadığını, bu tür silahların dini açıdan yasak kabul edildiğini söyledi. ABD’nin bu yöndeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

        Bölgede barış ve istikrar için İslam ülkelerinin yer aldığı ortak bir güvenlik yapısı kurulmasını öneren Pezeşkiyan, yabancı güçlerin varlığına ihtiyaç olmadığını ifade etti. Bu kapsamda “Orta Doğu İslam Meclisi” benzeri bir iş birliği mekanizmasının oluşturulabileceğini belirtti.

        Pezeşkiyan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki kalabalıkların “yapay zeka ürünü” olduğu yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, uluslararası kamuoyunun sahadaki gerçekleri yerinde görmesi gerektiğini söyledi.

        Bölgedeki gerilime ilişkin değerlendirmelerinde ise İran’ın istikrarsızlık kaynağı olduğu yönündeki iddiaları reddeden Pezeşkiyan, güvenlik ve huzurun bölge ülkelerinin iş birliğiyle sağlanabileceğini ifade etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aracından çekiçle indi, kamerayı görünce geri döndü

        (DHA) - Avcılar'da trafikte yaşanan gerginlikte, minibüs şoförü aracından aldığı çekiçle motokuryenin üzerine yürümek istedi. Şoför, motokuryenin kendisini görüntülendiğini fark edince geri dönerek bu kez cep telefonuyla kayıt almaya başladı  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        Brezilya'dan flaş Fred iddiası!
        Brezilya'dan flaş Fred iddiası!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Araçtan inip korku saldılar
        Araçtan inip korku saldılar
        Aydın’da silahlı saldırı
        Aydın’da silahlı saldırı
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!
        Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!