ABD'nin başkenti Washington'da, Donald Trump ve hapiste ölen cinsel suçlu Jeffrey Epstein'i, ünlü 'Titanic' filmindeki karakterler olarak tasvir eden heykel, büyük ilgi gördü.

Kendilerini 'Secret Handshake' (Gizli Tokalaşma) olarak tanımlayan bir grup tarafından dün dikilen ve National Mall'da sergilenen heykel, Trump ve Epstein'i 'Titanic' filmindeki Jack ve Rose karakterleri olarak gösteriyor. Heykel, 1997 yapımı James Cameron imzalı filmde, aşıkların geminin pruvasında samimi anlar yaşadığı ünlü bir sahneye gönderme yapıyor.

Filmde Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Jack, Kate Winslet'ın canlandırdığı Rose'un kollarını yana doğru açtığı sahnede, "Dünyanın kralı benim!" diye bağırıyordu. Dolayısıyla bu yeni enstalasyona da 'Dünyanın Kralı' adı verildi.

Heykelin her iki yanında da şu yazıyı taşıyan birer levha bulunuyor: Jack ve Rose arasındaki trajik aşk hikayesi, lüks seyahatler, gürültülü partiler ve gizli çıplak çizimler üzerine kurulmuştu. Bu anıt, Donald Trump ve Jeffrey Epstein arasındaki bağı, görünüşe göre lüks seyahatler, gürültülü partiler ve gizli çıplak çizimler üzerine kurulu dostluğu onurlandırıyor.

Heykelin yanlarında bulunan pankartlara da Trump'ın 'Amerika'yı Yeniden Büyük Yap' (Make America Great Again) sözüne gönderme yapan 'Amerika'yı Yeniden Güvenli Yap' (Make America Safe Again) sözleri yazıldı.

Heykelin arkasındaki kuruluş olan Secret Handshake, Trump ve Epstein'in ilişkisini göstermek için heykelin yakınlarında asılı 10 pankart daha bulunduğunu söyledi. Secret Handshake, "Neden mi? Çünkü 2026, Başkan Trump için çok başarılı bir yıl oldu. Yani Washington'daki tüm federal binalara kendi yüzünün devasa pankartlarını astırdı. Biz de bu misyonunda ona yardımcı olmak için kendi pankartlarımızdan birkaçını eklemek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Heykel 13 Mart Cuma gününe kadar sergilenmeye devam edecek.