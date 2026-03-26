        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!

        Yurt genelinde görülen soğuk hava ve yağışın ardından Meteoroloji'den beklenen haber geldi. Ülke genelinde, bahar aylarında sıcaklıkların, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün üç aylık öngörülen mevsimsel sıcaklık verilerini değerlendirdi.

        "MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK"

        AA'daki habere göre bu kapsamda mart, nisan ve mayısta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi veren Şahbaz, "Özellikle sıcaklıkların yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz." dedi.

        "YAĞIŞLAR MEVSİM NORMALLERİNDE OLDU"

        Şahbaz, martta sıcaklık ve yağışların mevsim normalinde yaşandığını aktararak, "Yurdun batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerinde olmasını bekliyorduk. Ülkemizi son dönemde etkileyen yağışlı sistemle beraber özellikle Akdeniz ve Ege kesimlerinde yağışlar mevsim normalleri üzerinde oldu. Yurdun geri kalanında mevsim normallerinde yağışlar gördük" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        NİSAN AYINDA HAVA NASIL OLACAK?

        Mevsimsel sıcaklık tahminlerine göre nisan ayı sıcaklıklarının yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinde seyredeceğini dile getiren Şahbaz, "Nisan ayında yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

        MAYIS VE HAZİRANDA NORMALİN 2 DERECE ÜZERİNDE

        Şahbaz, İç Anadolu'nun batısı ve İç Ege'de sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olmasının tahmin edildiğini bildirdi. Mayıs ve haziranda öngörülen sıcaklık verilerini değerlendiren Şahbaz, sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin 0.5 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini öngördüklerini söyledi.

        Yurt genelinde mayıs ve haziranda yağışların mevsim normallerinde seyredeceğini ifade eden Şahbaz, "Nisanda Ege'nin kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Yurdun geri kalanında ise mevsim normallerinde yağışlar göreceğiz" bilgisini verdi.

        Şahbaz, 3 aylık dönemde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına zaman zaman düşebileceğini ancak ortalama sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'ın ürettiği füze ve tanklar Tahran'da sergilendi

        ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İran'ın yerli imkanlarla ürettiği tank ve füzeler, başkent Tahran'da sergilendi.

        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Türkiye uydu interneti için masada
        Türkiye uydu interneti için masada
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın
        Roma’da 'tarihi' satış: eski Papa'nın evi 30 milyon Euro'ya alıcı bekliyor
        Roma’da 'tarihi' satış: eski Papa'nın evi 30 milyon Euro'ya alıcı bekliyor
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame!
        Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame!
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"