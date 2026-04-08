        Haberler Ekonomi Altın Yatırımcılar dikkat! Piyasalarda 'ateşkes' etkisi: Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti: İşte 8 Nisan 2026 Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları

        Piyasalarda 'ateşkes' etkisi: Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti

        Altın fiyatları Ortadoğu'da savaşın 40. gününde ateşkes kararı gelmesinin ardından tekrar yükselişe geçti. Ons altın sabah saatlerinde 4 bin 804 dolara yükselirken gram altın 6 bin 862 liradan işlem görüyor

        Giriş: 08.04.2026 - 08:04 Güncelleme:
        Ateşkesin ardından altında yükseliş

        ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması şartıyla İran’la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bu süreçte güvenli geçişlerin İran ordusuyla koordineli şekilde sağlanacağını açıkladı.

        Savaşın 40. gününde iki haftalık ateşkeste anlaşmasının ardından altın fiyatları yükselişe geçti.

        Ons altın sabah saatinde 4 bin 804 dolara yükseldi. Gram altın 6 bin 862 liradan, çeyrek altın 11 bin 217 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 737 liradan satılıyor.

        Altın, savaşın şubat sonunda başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

        *Haberin görseli Anadolu Ajansının arşivinden servis edilmiştir.

        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        ABD basını: İran geri adım atmadı
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Annesini ve bir ağabeyini öldürüp, diğerini yaraladı
        Kanadı kırık Kartal!
        Papa'dan Trump'a tepki: Kabul edilemez
        Hastaneye kaldırıldı
        Petrolde Hürmüz paniği
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Otomobil sele kapıldı! 2 ölü
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
