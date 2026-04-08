ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması şartıyla İran’la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bu süreçte güvenli geçişlerin İran ordusuyla koordineli şekilde sağlanacağını açıkladı.

Savaşın 40. gününde iki haftalık ateşkeste anlaşmasının ardından altın fiyatları yükselişe geçti.

Ons altın sabah saatinde 4 bin 804 dolara yükseldi. Gram altın 6 bin 862 liradan, çeyrek altın 11 bin 217 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 737 liradan satılıyor.

Altın, savaşın şubat sonunda başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

