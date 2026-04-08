        Haberler Dünya The Economist: ABD ve İsrail, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı" | Dış Haberler

        The Economist: ABD ve İsrail, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"

        İngiltere merkezli The Economist dergisi, ABD ve İsrail istihbaratlarının, İran'ın yıllar içerisinde inşa ettiği füze kapasitesini "hafife aldıklarını" ve kendilerinin imha ettiği füze sayısını "gözlerinde büyüttüklerini" yazdı.

        Giriş: 08.04.2026 - 11:34 Güncelleme:
        The Economist'in haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta Tahran'ın misilleme kapasitesine yönelik analizlere yer verildi.

        Haberde, ABD ve İsrail'in istihbarat servislerinin, Tahran'ın yıllar içerisinde ürettiği füze sayısını "hafife aldıkları", savaşın ilk haftalarında ve ayrıca Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarda yok edildiği söylenen füzelerin sayısını da "gözlerinde büyüttükleri" belirtilerek, "İsrail'in füzeleri önleme oranı hala yüksek ve can kaybı ile hasar oldukça sınırlı. Ancak İran'ın füzelerinin veya fırlatıcılarının azaldığına hiçbir işaret yok." ifadeleri kullanıldı.

        Az sayıda İsraillinin "İran'ın füze stokunun bu kadar dayanacağını beklediği" kaydedilen haberde, ABD ve İsrail'in, İran'ın topraklarının farklı noktalarına yerleştirilen füze fırlatıcılarını havadan hedef almak için de uçaklarını uzun süre uçuramadığına işaret edildi.

        Haberde, İran'ın füze fırlatıcılarının bir kısmını da yerin altında tutmaya devam ettiğine dikkati çekilerek, "İsrailli analistler, ateşkes ilan edildiğinde İran'ın füze fırlatma yetisine hala sahip olacağını düşünüyor. İran'ın bu kapasitesi, rejimin savaş sonrası zafer anlatısında ve komşularına yönelik güç gösterisi ve tehditlerinde merkezi rol oynayacak." ifadelerine yer verildi.

