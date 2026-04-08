Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor | Dış Haberler

        İsrail: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor

        İsrail Başbakan Netanyahu, Pakistan Başbakanı Şerif'in "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgelerde de yürürlüğe girdiğini bildirmesine rağmen ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 07:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, İran'la 2 haftalık ateşkese ilişkin Trump'ın duyurduğu karara destek verdi.

        İran'la 2 haftalık ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savunan Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının yanı sıra İsrail, ABD, Körfez ve dünya ülkelerini füzelerle tehdit etmemesi yönünde ABD'nin sarf ettiği çabaları desteklediklerini" belirtti.

        Netanyahu, "İsrail, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını 2 haftalık süreyle askıya almasını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması ve ateşkes yapması koşuluyla destekliyor." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        ABD basını: İran geri adım atmadı
        ABD basını: İran geri adım atmadı
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Annesini ve bir ağabeyini öldürüp, diğerini yaraladı
        Annesini ve bir ağabeyini öldürüp, diğerini yaraladı
        Kanadı kırık Kartal!
        Kanadı kırık Kartal!
        Papa'dan Trump'a tepki: Kabul edilemez
        Papa'dan Trump'a tepki: Kabul edilemez
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Petrolde Hürmüz paniği
        Petrolde Hürmüz paniği
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Otomobil sele kapıldı! 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı! 2 ölü
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!