Daha 10 yaşındaydı... Alkollü sürücünün çarptığı Alperen hayatını kaybetti!

Eşini öldürüp parçaladı: Attığı çöp kutusunu gösterdi

BURSA'da emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu (77) öldürdükten sonra cesedini satır ve bıçakla 15 parçaya ayırarak çöp kutularına atan Adalet Uzunoğlu'na (69) tutuklanmadan bir gün önce keşif yaptırıldığı ortaya çıktı. Ceset parçalarını çöp kutularına nasıl attığını anlatan Uzunoğlu'nun o görüntülerine, DHA muhabiri ulaştı.