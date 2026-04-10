        Haberler Gündem 3. Sayfa Daha 10 yaşındaydı... Alkollü sürücünün çarptığı Alperen hayatını kaybetti!

        Daha 10 yaşındaydı... Alkollü sürücünün çarptığı Alperen hayatını kaybetti!

        Erzurum'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat, hastane yolunda kalbi durduktan sonra sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü ise yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.04.2026 - 09:52 Güncelleme:
        10 yaşındaki Alperen yaşam mücadelesini kaybetti
        Erzurum’da bisikletiyle ekmek almaya giderken alkollü sürücünün otomobille çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu Abdulbaki Alperen Cellat, tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamadı. Alperen yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

        OTOMOBİL ALPEREN'E ÇARPTI

        DHA'daki habere göre kaza; 6 Nisan akşamı saat 22.00 sıralarında Erzurum’un Palandöken ilçesinde meydana geldi. Ekmek almak için bisikletiyle fırına gitmek üzere evden ayrılan 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat’a 100’üncü Yıl Caddesi üzerinde C.B. idaresindeki otomobil çarptı.

        SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Devrilen bisikletten yola düşüp metrelerce savrulan çocuk yaralanırken, otomobil sürücüsü ile araçla birlikte kaza yerinden kaçtı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan Alperen, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        YOLDA KALBİ DURDU

        Özlem ve Murat Cellat çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Abdulbaki Alperen Cellat’ın hastane yolunda kalbi durdu.

        YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

        Sağlık personelinin müdahale ettiği çocuk, kısa sürede ulaştırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi’nde yeniden hayata döndürüldü.

        YOĞUN BAKIMA ALINDI

        Cellat, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek Çocuk Cerrahi Yoğun bakımında tedaviye alındı.

        PLAKA KAZA YERİNDE DÜŞTÜ

        Alperen’in bisikleti ve ayakkabılarının kaldığı kaza yerinde polis inceleme başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada çocuğa çarpan otomobilin plakasının düştüğü belirlendi.

        SÜRÜCÜ YAKALANDI

        Rabia Ana Mahallesi’nde tespit edilen aracın sürücü C.B., polis tarafından yakalandı.

        1,79 PROMİL ALKOL İDDİASI

        Öte yandan AA'da yer alan habere göre; Zanlının, 1,79 promil alkollü olduğu iddia edildi.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından taksirle yaralama ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Erzurum Atatürk Üniversitesi çocuk yoğun bakım servisinde tedavi gören Abdulbaki Alperen Cellat, dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesine yenik düştü.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Alperen’in cenazesi bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahmangazi Mezarlığında toprağa verildi.

        5 yaşındaki kuzeni Alparslan Cellat, 2024 yılında hayatını kaybetti
        5 yaşındaki kuzeni Alparslan Cellat, 2024 yılında hayatını kaybetti

        KUZENİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

        Öte yandan Abdulbaki Alperen Cellat’ın 2024 yılında arkadaşıyla oynarken sitenin otoparkından çıkan cipin altında kalarak can veren 5 yaşındaki Alparslan Cellat’ın kuzeni olduğu anlaşıldı.

        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Vance'in kritik sınavı
        Vance'in kritik sınavı
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        16 yılın en zorlu seçimi
        16 yılın en zorlu seçimi
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        OECD'den Türkiye'ye 2 şok öneri
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında