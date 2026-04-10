Daha 10 yaşındaydı... Alkollü sürücünün çarptığı Alperen hayatını kaybetti!
Erzurum'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat, hastane yolunda kalbi durduktan sonra sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü ise yakalanarak tutuklandı
Erzurum’da bisikletiyle ekmek almaya giderken alkollü sürücünün otomobille çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu Abdulbaki Alperen Cellat, tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamadı. Alperen yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
OTOMOBİL ALPEREN'E ÇARPTI
DHA'daki habere göre kaza; 6 Nisan akşamı saat 22.00 sıralarında Erzurum’un Palandöken ilçesinde meydana geldi. Ekmek almak için bisikletiyle fırına gitmek üzere evden ayrılan 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat’a 100’üncü Yıl Caddesi üzerinde C.B. idaresindeki otomobil çarptı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Devrilen bisikletten yola düşüp metrelerce savrulan çocuk yaralanırken, otomobil sürücüsü ile araçla birlikte kaza yerinden kaçtı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Alperen, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
YOLDA KALBİ DURDU
Özlem ve Murat Cellat çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Abdulbaki Alperen Cellat’ın hastane yolunda kalbi durdu.
YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Sağlık personelinin müdahale ettiği çocuk, kısa sürede ulaştırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi’nde yeniden hayata döndürüldü.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Cellat, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek Çocuk Cerrahi Yoğun bakımında tedaviye alındı.
PLAKA KAZA YERİNDE DÜŞTÜ
Alperen’in bisikleti ve ayakkabılarının kaldığı kaza yerinde polis inceleme başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada çocuğa çarpan otomobilin plakasının düştüğü belirlendi.
SÜRÜCÜ YAKALANDI
Rabia Ana Mahallesi’nde tespit edilen aracın sürücü C.B., polis tarafından yakalandı.
1,79 PROMİL ALKOL İDDİASI
Öte yandan AA'da yer alan habere göre; Zanlının, 1,79 promil alkollü olduğu iddia edildi.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından taksirle yaralama ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Erzurum Atatürk Üniversitesi çocuk yoğun bakım servisinde tedavi gören Abdulbaki Alperen Cellat, dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesine yenik düştü.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Alperen’in cenazesi bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahmangazi Mezarlığında toprağa verildi.5 yaşındaki kuzeni Alparslan Cellat, 2024 yılında hayatını kaybetti
KUZENİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI
Öte yandan Abdulbaki Alperen Cellat’ın 2024 yılında arkadaşıyla oynarken sitenin otoparkından çıkan cipin altında kalarak can veren 5 yaşındaki Alparslan Cellat’ın kuzeni olduğu anlaşıldı.