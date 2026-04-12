        Haberler Dünya Macaristan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi başladı | Dış Haberler

        Macaristan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi başladı

        Macaristan'da halk genel seçimler için oy kullanmaya başladı. 16 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Viktor Orban, anket sonuçlarına göre koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 09:25
        Macaristan'da kritik seçim

        Macaristan’da halk, 199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimler için sandık başına gidiyor.

        Oy kullanma işlemi yerel saatle 06.00’da başladı.

        Seçimlerde halk, biri kendi seçim bölgelerindeki adaylar, diğeri de ulusal parti listeleri olmak üzere iki oy kullanıyor.

        Seçim sistemi kapsamında Macaristan Ulusal Meclisindeki 199 sandalyenin 106’sı dar bölgelerde en fazla oyu alan adaylara, 93’ü ise ulusal parti listelerine göre dağıtılıyor.

        Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) yarışıyor.

        Anketlerin çoğu, yarışta Magyar liderliğindeki Tisza’nın önde olduğunu gösterirken kararsız seçmen oranının yüksek olması, sonuçların belirsizliğini koruduğuna işaret ediyor.

        Macaristan’da meclise girebilmek için partilerin ulusal listede en az yüzde 5 oy almaları gerekiyor.

        İki partinin ortak listeyle seçime girmesi durumunda bu oran yüzde 10’a, üç veya daha fazla partinin oluşturduğu listelerde ise yüzde 15’e yükseliyor.

        Seçim sonuçlarına göre meclisteki en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek.

        Yurt dışında yaşayan ve ikamet adresi Macaristan'da olmayan vatandaşlar, sadece ulusal parti listeleri için oy kullanabilirken ülkede ikamet eden seçmenler hem kendi seçim bölgelerindeki adaylara hem de ulusal parti listelerine oy verebiliyor.

        Oy verme işlemi yerel saatle 19.00’a kadar sürecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.

        Sonuçların yalnızca ülkenin iç siyaseti değil Avrupa Birliği’nin siyasi dengeleri açısından da belirleyici olacağı belirtiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aspendos Antik Kenti bilimin ve turizmin göz bebeği

        Aspendos Antik Kenti, ticaret yollarının ve mühendislik dehasının düğüm noktası ve Roma mühendisliğinin zirvesi. Kent, daha çok günümüzdeki elit seviyedeki kültür ve sanatsal çalışmaların icra edildiği tiyatro alanıyla bilinse de antik kenti insanlık tarihi açısından oldukça büyük bir öneme sahip.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Bu acıya yürek dayanmaz
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!