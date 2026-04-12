Macaristan'da seçim sonuçları açıklandı

Macaristan’da Pazar günü yapılan genel seçimlerde ana muhalefetteki Tisza Partisi sandıktan açık ara birinci çıktı. Ülkenin yeni lideri Peter Magyar oldu.

Yerel saatle 21.45'te (TSİ 22.45) açıklanan resmi sonuçlara göre, oyların yüzde 72,44’ü sayılırken Tisza Partisi, yüzde 69,35 oy oranına ulaştı. Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki FIDESZ-KDNP ittifakı ise yüzde 27,14’te kaldı. Üçüncü parti Mi Hazánk yüzde 3,52 oy aldı.

Bu sonuçlara göre 199 sandalyeli parlamentoda Tisza Partisi, 138 milletvekili kazanarak nitelikli çoğunluk elde etti. FIDESZ-KDNP ittifakı 54, Mi Hazánk ise 7 sandalye kazandı.

VIKTOR ORBAN PETER MAGYAR'I ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından Başbakan Orban yenilgiyi kabul etti. Destekçilerine hitap eden Orban, sonuçların “açık ve anlaşılır” olduğunu belirterek, kazanan tarafı tebrik etti ve partisinin muhalefette görev yapacağını söyledi.

Tisza Partisi lideri Peter Magyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Orban’ın kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini duyurdu.

MAGYAR: ORBAN TEBRİK ETTİ

Tisza Peter lideri Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Magyar, paylaşımında, “Başbakan Viktor Orban, az önce bizi arayarak zaferimizden dolayı tebrik etti.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Başbakan Orban da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Seçim sonucunun net ve acı olduğunun açık olduğunu belirten Orban, “Seçmenler bize ülkeyi yönetme sorumluluğunu ve imkanını vermedi. Kazanan partiyi tebrik ettim.” dedi.

Orban, “Muhalefette de olsak Macar ulusuna ve vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

MACRON'DAN İLK TEBRİK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan seçimlerini kazanan Peter Magyar ile telefonda görüştüğünü ve kendisini tebrik ettiğini bildirdi.

Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Macaristan’daki zaferi dolayısıyla Peter Magyar ile az önce görüştüm ve kendisini tebrik ettim” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın, seçimlere katılımın yüksek olmasını demokratik süreç açısından bir kazanım olarak değerlendirdiğini belirten Macron, sonuçların Macar halkının Avrupa Birliği değerlerine bağlılığını ve Macaristan’ın Avrupa’daki rolüne verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.

AB, SEÇİM SONUÇLARINDAN MEMNUN

Öte yandan AB cephesinden de seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeler geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan’ın “Avrupa’yı seçtiğini” belirterek sonuçları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasından sonra Tisza Partisi seçmenleri, ülkede kutlamalar yapmaya başladı.

Batı medyasında yer alan haberlerde seçimlerin, AB ile Rusya-Ukrayna cephesi açısından da önemli olduğu değerlendirildi. Tisza Partisi'nin lideri Peter Magyar'ın AB ile daha uyumlu, reform ve entegrasyon yanlısı bir çizgi izlediği; Viktor Orban yönetimindeki hükümetin daha egemenlikçi bir politika benimseyerek Rusya ile dengeli ilişkileri sürdürme eğiliminde olduğu kaydedildi.

SANDIKLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 72’Sİ AÇILDI

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre sandıkların yaklaşık yüzde 72’si açıldı.

İlk sonuçlara göre Tisza yüzde 53 ile öndeyken Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 38'de kaldı.

Bu sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 138 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza partisi kazanıyor.

Fidesz 54 sandalyede kalırken, seçim barajını aşarak meclise girmesi beklenen üçüncü parti Mi Hazank, 7 milletvekili elde ediyor.

Mecliste en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

Sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'da tamamlandı. NVI verilerine göre saat 18.30 itibarıyla genel seçime katılım yüzde 77,80'i buldu.

Vatandaşlar ülke genelindeki 10 bin 47 seçim merkezinde oy kullandı.

SEÇMEN SAYISI REKOR KIRDI

NVI'den genel seçime ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl yabancı temsilciliklerde oy kullanmak için kayıt yaptıran seçmen sayısı 90 bini aşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Uzaktan oy kullananların sayısı ise yaklaşık 224 bine ulaşarak rekor kırdı.

ORBAN, İSRAİL'DEN GÜÇLÜ DESTEK ALMIŞTI

Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) video mesajla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'ın "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini belirterek, seçimlerde ona desteğini açıklamıştı.

Netanyahu, ülkede seçim kampanyaları sürerken Macar basınına yaptığı açıklamada da Orban’ın “İslam karşıtı” politikalarını överek diğer Avrupalı liderleri bu konuda zayıf kalmakla eleştirmişti.

İsrail basını, Orban’ın AB içinde İsrail’e en güçlü destek veren lider olduğuna ve Gazze’deki soykırım nedeniyle AB yaptırımlarına hedef olmaması için çabaladığına işaret ederek Macaristan seçimlerini Magyar’ın kazanması halinde İsrail’in AB içindeki en son savunma hattının da düşeceği uyarısı yapmıştı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de Orban'a destek açıklamaları yapmıştı.

*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.