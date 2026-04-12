        Haberler Gündem Politika "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi" | Son dakika haberleri

        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"

        AK Parti Sözcüsü Çelik, "Soykırım şebekesinin mensupları Netanyahu'nun ve Katz'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımları, her şeyden önce bu katliam şebekesinin ne kadar köşeye sıkıştığının ve sarsıldığının bir göstergesidir. Bu şebeke insanlık mahkemesi önünde hesap verecektir." paylaşımında bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş da Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Elleri çocuk kanıyla dolu, uluslararası hukukun peşinde olduğu bir ismin Türkiye'ye ahlak dersi verme cüreti, yalnızca kendi insanlık suçlarını örtme çabasının göstergesidir ve yok hükmündedir." ifadesini kullandı

        Giriş: 12.04.2026 - 10:36 Güncelleme:
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırım şebekesinin mensupları Netanyahu’nun ve Katz’ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımları, her şeyden önce bu katliam şebekesinin ne kadar köşeye sıkıştığının ve sarsıldığının bir göstergesidir. Bu şebeke insanlık mahkemesi önünde hesap verecektir. " ifadelerini kullandı.

        Çelik şunları söyledi: "Bugün dünya ikiye ayrılmış durumdadır. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği 'İnsanlık İttifakı', diğer tarafta ise Netanyahu’nun başını çektiği 'Katliam Şebekesi' vardır. İspanya Başbakanı Sanchez’in ifadeleri de 'insanlık ittifakı' adına çok saygıdeğerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu şebekenin işlediği soykırım suçlarını en net ifadelerle ifşa eden dünya lideridir.

        Kabine üyelerinden Netanyahu'ya tepki
        Kabine üyelerinden Netanyahu'ya tepki
        Netanyahu’nun başını çektiği bu 'katliam ve soykırım şebekesi', Cumhurbaşkanımızın 'İNSANLIK İTTİFAKI'nın değerlerini her konuşmasında canlı tutmasından büyük bir rahatsızlık duyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri sadece bölgede değil, Afrika’dan Asya’ya kadar küresel düzeyde yankılanmaktadır. Bugün dünyada insanlık adına referans gösterilecek yegâne cümleler Sayın Cumhurbaşkanımızın cümleleridir. Soykırım çetesinin bu hırçın açıklamaları, Türkiye’nin hakikat temelli barış diplomasisi karşısında yaşadıkları büyük mağlubiyetin itirafıdır.

        Netanyahu rejimi, bugün dünyada dinî kavramları ve argümanları katliam için en çok istismar eden, en fanatik rejimdir. Kullandıkları bu propaganda yöntemlerinin ise artık son kullanma tarihi geçmiştir. Cumhurbaşkanımıza dönük bu hadsiz ve saldırgan mesajların arkasında beş temel katman bulunmaktadır. Birincisi, Pakistan’daki kritik barış görüşmelerini sabote etmeyi hedefliyorlar. Onun için barışın en büyük destekçisi olan Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar.

        İkincisi, İsrail’in 'Batı değerlerinin kalesi' olduğu yalanının çökmesidir. Zira hiçbir Batılı lider bu soykırımın kendi değerlerini temsil ettiğini söyleyemeyecektir. Üçüncü katman ise bölgedeki Kürt kardeşlerimizi kendi kirli ve siyonist planlarına 'lejyoner' yapma çabasıdır. Ancak Irak ve İran’daki Kürt kardeşlerimiz bu şeytani denkleme girmemiş, sağduyulu davranarak tarihin doğru tarafında durmuşlardır. Netanyahu’nun Türkiye’deki Kürt kardeşlerimize yönelik o iğrenç ifadeleri, aslında bu planının boşa çıkmasından kaynaklanan bir hezeyandır.

        Dördüncü katman ise 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimizin, İsrail’in kaos planlarına indirilmiş büyük bir darbe olduğunun bizzat Netanyahu tarafından itiraf edilmesidir. Beşinci katman ise Türkiye’yi İran’la karşı karşıya getirme çabasıdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ile bu savaşın asla parçası olmayacağını ve yegane iradesinin barış olduğunu fiilen tatbik ederek, bu siyonist planı bozmuştur. Soykırım şebekesi bu insanlık dışı hedeflerine ulaşamamanın hayal kırıklığı ve hırçınlığı ile hareket etmektedir.

        Bu soykırım şebekesinin paylaşımlarına Türk siyasetindeki bazı isimleri etiketlemeleri ise kendi savaş suçlarını iç siyasetimizin bir parçası haline getirme çabasıdır. Bu ahlaksız ifadeleri kullanan katliam şebekesinin karşısında, Türk siyasetinin tüm unsurlarının, ister iktidar ister muhalefet olsun, topyekûn bir duruş sergileyerek bu şebekeye hak ettiği cevabı vereceğine inanıyoruz. Dışarıdan gelen bu tip hadsiz saldırılar karşısında tek vücut olmak millî bir sorumluluktur."

        KURTULMUŞ'TAN PAYLAŞIM

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Elleri çocuk kanıyla dolu, uluslararası hukukun peşinde olduğu bir ismin Türkiye'ye ahlak dersi verme cüreti, yalnızca kendi insanlık suçlarını örtme çabasının göstergesidir ve yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "21. yüzyılın katliam ve terör şebekesi elebaşı terörist Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz sözleri, suçluluk psikolojisinin açık bir tezahürüdür. Elleri çocuk kanıyla dolu, uluslararası hukukun peşinde olduğu bir ismin Türkiye'ye ahlak dersi verme cüreti, yalnızca kendi insanlık suçlarını örtme çabasının göstergesidir ve yok hükmündedir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde insanlığın, Filistin'in ve mazlumların yanında olmaya, tarihin doğru tarafında durmaya ve her yerde mücadele etmeye devam edecektir."

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Lunaparkta, 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada

        Edirne'de, Sedat Çoktaş'ın (29), lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırlayıp yaşamını yitirdiği olayın, cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        Hamaney hakkında yeni iddia
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"