Ben Affleck 60 milyon dolarlık malikanedeki kendi payını eski eşi Jennifer Lopez'e devretti

Ben Affleck ve Jennifer Lopez, 2023 yılında Beverly Hills’te 60 milyon 850 bin dolarlık lüks malikaneyi birlikte satın almıştı. Evi satın aldıktan sadece bir yıl sonra, Affleck ve Lopez çifti, evi satışa çıkardı ve ev hâlâ satılmadı. 12 yatak odası, 24 banyo ve tam donanımlı bir basketbol sahası bulunan ev için başlangıçta 68 milyon dolar istemişlerdi, ancak fiyat 52 milyon dolara kadar düştü.

Boşanma esnasında Affleck’in malikanedeki tüm hissesini eski eşine ücretsiz olarak devrettiği öğrenildi. Mahkeme belgesinde, mal paylaşımı anlaşmasının bir parçası olarak "eşler arasında mülk devri" ifadesi yer aldığı ortaya çıktı.

Affleck'in yapay zeka şirketi, birkaç hafta önce Netflix'e 600 milyon dolara satıldı. Bu satıştan önce zaten 300 milyon dolarlık bir servete sahip olan Affleck'in servetini daha da artırdığı düşünülüyor. Lopez'in ise tahmini net serveti yaklaşık 400 milyon dolar civarında.

Lopez ve Affleck çifti, ilk olarak 2002'de birlikte olmaya başladı ve 2004'te nişanı attı. 2021'de tekrar bir araya gelen ikili, bir yıl sonra evlendi. Ancak Lopez, 2024'te boşanma davası açtı. Çift, Ocak 2025'te resmen boşandı.