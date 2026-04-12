Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 yeni gözaltı!
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Samet Liçina, Mika Slowana ve Elif Karaaslan gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan İlker İnanoğlu ile Cem Adrian'ın yurt dışında olduğu belirlendi. Beşiktaş'taki operasyonda ise mekan sahibi Cem Mirap da gözaltına alındı
Giriş: 12.04.2026 - 02:40
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, sosyal medya fenomeni Samet Liçina ve Mika Slowana ile eski hakem Elif Karaaslan, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İNANOĞLU VE ADRİAN'A GÖZALTI KARARI
Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ile şarkıcı Cem Adrian'ın yurt dışında oldukları tespit edildi.
MEKAN SAHİBİ CEM MİRAP'A GÖZALTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Beşiktaş ilçesinin Bebek semtinde bulunan Lucca isimli mekana operasyon düzenlendi. Operasyonda mekan sahibi Cem Mirap gözaltına alındı.Fotoğraf: İHA
