Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 yeni gözaltı! | Son dakika haberleri

        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 yeni gözaltı!

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Samet Liçina, Mika Slowana ve Elif Karaaslan gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan İlker İnanoğlu ile Cem Adrian'ın yurt dışında olduğu belirlendi. Beşiktaş'taki operasyonda ise mekan sahibi Cem Mirap da gözaltına alındı

        Giriş: 12.04.2026 - 02:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, sosyal medya fenomeni Samet Liçina ve Mika Slowana ile eski hakem Elif Karaaslan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İNANOĞLU VE ADRİAN'A GÖZALTI KARARI

        Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ile şarkıcı Cem Adrian'ın yurt dışında oldukları tespit edildi.

        MEKAN SAHİBİ CEM MİRAP'A GÖZALTI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Beşiktaş ilçesinin Bebek semtinde bulunan Lucca isimli mekana operasyon düzenlendi. Operasyonda mekan sahibi Cem Mirap gözaltına alındı.

        #son dakika haberi
        #Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        #Samet Liçina
        #İlker İnanoğlu
        #cem adrian
