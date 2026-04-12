        Haberler Dünya İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı? | Dış Haberler

        İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını azaltma talimatı aldığı iddia edildi

        İsrail devlet televizyonuna konuşan bir yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını azaltma talimatı aldığını öne sürdü. Yetkili, Tel Aviv ile Beyrut arasında Washington'da Salı günü gerçekleştirilecek görüşmeleri hatırlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 09:36 Güncelleme:
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?

        İsrail ordusunun, 2 Mart'tan beri yoğun bombardımana tuttuğu Lübnan'a yönelik saldırılarını azaltma talimatı aldığı öne sürüldü.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, adını açıklamak istemeyen İsrailli güvenlik yetkilisi, 14 Nisan Salı günü Tel Aviv ile Beyrut arasında Washington'da gerçekleştirilecek görüşmeleri hatırlattı.

        Tarafların doğrudan yapacağı görüşmeler öncesinde İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını azaltma talimatı aldığını iddia eden yetkili, bunun "taraflar arasında güveni inşa etme adımı" olarak atıldığını öne sürdü.

        Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

        Lübnan Cumhurbaşkanlığı da ABD arabuluculuğunda, İsrail ile ateşkes görüşmeleri ve müzakere tarihinin ele alınması için ilk toplantının 14 Nisan Salı günü Washington'da yapılacağını duyurmuştu.

        14 GÜNLÜK GEÇİCİ ATEŞKES

        ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sıralarında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

        Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti. "İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

        Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yenimahalle'de mobilya fabrikasında yangın

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahele ediliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Bu acıya yürek dayanmaz
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!