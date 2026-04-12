Eski hakemler Kayserispor - Fenerbahçe maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Tartışmasız kırmızı kart!
Eski hakemler, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Trio ekibi, maçın en çok konuşulan pozisyonu olan Guendouzi ile Makarov arasındaki kırmızı kart tartışmaları için ne dedi? İşte o pozisyonlar...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. beIN Trio ekibi, Kayserispor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
"GÜVENİ ZEDELER"
7. dakikada Archie Brown faul bekledi, devam kararı verildi.
Bülent Yıldırım: Bu kadar açık ve bariz bir faulü kaçırmak güveni zedeler.
Bahattin Duran: Bunun devam edecek hali yok, çok net faul.
Deniz Çoban: Çok net faul.
"İKİSİ DE NET FAUL"
9 ve 15. dakikada Guendouzi faul bekledi. Devam kararı verildi.
Bahattin Duran: Oyuncunun güveni azalmış.
Bülent Yıldırım: İkisi de net faul.
Deniz Çoban: Guendouzi'ye farklı oyuncular faul yaptı.
"SARI KART GEREKİR"
19. dakikada Semedo'nun faulünde kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Elin kolun illegal yorumundan sarı kart gerekir.
Bahattin Duran: Sarı kart gerekir.
Deniz Çoban: Hakemin görmesi kolay değil. Sınırlı bir temas var. Çok kolay değil tespit etmek faulü. Hakemin takdiri bu. Sarı karta yakınım.
DEVAM MI PENALTI MI?
20. dakikada Katongo ve Archie Brown mücadelesinde Kayserispor lehine faul kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Devam kararı daha doğru olurdu.
Bülent Yıldırım: Devam kararı daha doğru olurdu.
Deniz Çoban: Katongo, Oosterwolde'nin kolunu tutup götürdü. Adil olmayan mücadeleyi yapan Katongo. Yüze bir temasta bulundu Katongo. Katongo'ya yapılan bir şey yok, faul Kayserispor lehine çalındı. Ben devam kararına daha yakınım. İlk faulü yapan Katongo ve penaltı vereceksiniz.
"ENDİREKT DEĞİL DİREKT SERBEST VURUŞ"
24. dakikada Archie Brown'ın Katongo'ya yaptığı faulde endirekt serbest vuruş kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Endirekt değil direkt serbest vuruş olmalı. Temassız müdahale değil temas var.
Bahattin Duran: Direkt serbest vuruş olmalı.
Deniz Çoban: Bu ihlal temaslı.
"KIRMIZI KART GEREKİR"
32. dakikada Matteo Guendouzi'ye Makarov'un yaptığı harekette kırmızı kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Makarov kafayı gösterdi ve vurdu. Şiddet ölçülmez. Yüz bölgesine bir kafa darbesi var. Çok şiddetli mi değil ama şidddetli hareket. Kırmızı kart olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Tartışmasız kırmızı kart. Bu bir şiddetli hareket. Yüze yapılan hamle. Şiddet ölçmeye gerek yok.
Deniz Çoban: Burada kırmızı kart gerekir. Hedef rakibin yüzü ise şiddeti ağır değil demek söz konusu değil.
"BİLAL'E DE SARI KART GEREKİR"
Deniz Çoban: Ederson sarı kart gördü. Bilal kaçtı. Kayserispor kalecisi Bilal'e de sarı kart gerekir.
"FUTBOLU BİLMEMEK BU"
45+6. dakikada Katongo'nun Archie Brown'a faulünde kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Top yok ortada. Böyle bir giriş olur mu! Tartışacağımız tek şey kartın rengi. Sarı kartı nasıl vermezsin. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Futbolu bilmemekten başka açıklaması yok bunun. Katongo hareketiyle kartı bekledi zaten.
Bahattin Duran: Bunun mazereti olamaz! Burada nasıl sarı kart olmaz! Sanki kart çıkaracak gibi cebine götürdü elini, öyle hissettim. Sonra elini aşağı indirip bölgeye koştu. Katongo da sarı kartı kabullenmişti.
Deniz Çoban: Çok net sarı kart.
"FAUL VE SARI KART"
53. dakikada Kayserispor faul bekledi, devam kararı verildi.
Bahattin Duran: Bu pozisyonda Kayserispor faul kullanmalıydı. Talisca sarı kart görmeliydi.
Bülent Yıldırım: Kayserispor lehine faul kullanmalı, Talisca sarı kart görmeliydi.
Deniz Çoban: Faulü tespit etmeliydi en azından.
"PENALTI MI DEĞİL Mİ"
64. dakikada Guendouzi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı gerekir mi?
Bahattin Duran: Penaltı yok.
Bülent Yıldırım: Penaltı yok.
Deniz Çoban: Penaltı bu. Topla ilgisi yok. Guendouzi topa giderken sağ ayağını açıp düşürdü. Bence bu penaltı.
"DEVAM KARARI DOĞRU"
67. dakikada Kayserispor penaltı bekledi, devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Açı yanıltıyor, top Kayserisporlu oyuncunun eline değdi. Archie Brown'a değmedi top.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.