Eski hakemler Kayserispor - Fenerbahçe maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Tartışmasız kırmızı kart!

"KIRMIZI KART GEREKİR"

32. dakikada Matteo Guendouzi'ye Makarov'un yaptığı harekette kırmızı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Makarov kafayı gösterdi ve vurdu. Şiddet ölçülmez. Yüz bölgesine bir kafa darbesi var. Çok şiddetli mi değil ama şidddetli hareket. Kırmızı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Tartışmasız kırmızı kart. Bu bir şiddetli hareket. Yüze yapılan hamle. Şiddet ölçmeye gerek yok.

Deniz Çoban: Burada kırmızı kart gerekir. Hedef rakibin yüzü ise şiddeti ağır değil demek söz konusu değil.