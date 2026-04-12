        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Kocaelispor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray - Kocaelispor maçı muhtemel 11'leri! - Galatasaray Haberleri

        Lider Galatasaray, Kocaelispor karşısında: İşte muhtemel 11'ler!

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Ligde geride kalan 28 haftada 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Son olarak 27. hafta erteleme maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın 67 puanı bulunuyor. Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaelispor ise haftaya 34 puanla girdi. Yeşil-siyahlı takım, 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. İşte mücadeleye dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Giriş: 12.04.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

        Süper Lig'de geride kalan 28 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 67 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dörder puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

        Galatasaray'ın eski kaptanlarından Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaeli temsilcisi de iyi bir sezon geçiriyor. Uzun süre sonra Süper Lig'e dönen yeşil-siyahlı takım, 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgiyle 34 puan aldı. Kocaelispor, 29. haftaya 8. sırada girdi.

        İki takım arasında Kocaeli'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

        OSIMHEN FORMA GİYEMEYECEK

        Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Kocaelispor'a karşı görev alamayacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırılan ve ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcü, bu karşılaşmada da forma giyemeyecek.

        Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve cezasını Göztepe ile yapılan erteleme maçında çeken Abdülkerim Bardakcı, formasına kavuşacak.

        EREN ELMALI KART SINIRINDA

        Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.

        Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, bu müsabakada da cezalandırılması durumunda 30. haftadaki Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

        SAHASINDAKİ SON 4 MAÇI KAZANDI

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 4 mücadelede puan kaybetmedi.

        İç sahadaki son puan kaybını 18. haftada 1-1 beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK mücadelesinde yaşayan "Cimbom" sonrasında sırasıyla Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Corendon Alanyaspor'u 3-1, RAMS Başakşehir'i ise 3-0 mağlup etti.

        SON 32 İÇ SAHA MAÇINDA KAYBETMEDİ

        Galatasaray, ligde iç sahadaki son 32 maçta mağlubiyet yaşamadı.

        Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26. galibiyetini aldı. "Cimbom" bu süreçte 6 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

        LİGİN EN ÇOK GOL ATANI

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.

        Bu sezon çıktığı 28 mücadelede 66 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 62 golle Fenerbahçe ve 55 golle Trabzonspor takip ediyor.

        Kalesinde ise 21 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (23) ve Fenerbahçe (28) takip etti.

        42. RANDEVU

        Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.

        Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 9 maç da berabere sonuçlandı.

        Galatasaray'ın toplam 76 golüne, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi.

        İki ekip arasında ligin ilk yarısında Kocaeli'de yapılan maçı yeşil-siyahlı takım 1-0 kazandı.

        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay Gündoğan, Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Sallai, Barış Alper

        Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Muharrem, Keita, Show, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar Dursun.

        ABD ve İran anlaşamadı!
        ABD ve İran anlaşamadı!
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 yeni gözaltı!
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Bu acıya yürek dayanmaz
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!