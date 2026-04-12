Lider Galatasaray, Kocaelispor karşısında: İşte muhtemel 11'ler!
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Ligde geride kalan 28 haftada 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Son olarak 27. hafta erteleme maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın 67 puanı bulunuyor. Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaelispor ise haftaya 34 puanla girdi. Yeşil-siyahlı takım, 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. İşte mücadeleye dair detaylar ve muhtemel 11'ler...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'de geride kalan 28 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 67 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dörder puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Galatasaray'ın eski kaptanlarından Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaeli temsilcisi de iyi bir sezon geçiriyor. Uzun süre sonra Süper Lig'e dönen yeşil-siyahlı takım, 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgiyle 34 puan aldı. Kocaelispor, 29. haftaya 8. sırada girdi.
İki takım arasında Kocaeli'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.
OSIMHEN FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Kocaelispor'a karşı görev alamayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırılan ve ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcü, bu karşılaşmada da forma giyemeyecek.
Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve cezasını Göztepe ile yapılan erteleme maçında çeken Abdülkerim Bardakcı, formasına kavuşacak.
EREN ELMALI KART SINIRINDA
Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, bu müsabakada da cezalandırılması durumunda 30. haftadaki Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
SAHASINDAKİ SON 4 MAÇI KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 4 mücadelede puan kaybetmedi.
İç sahadaki son puan kaybını 18. haftada 1-1 beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK mücadelesinde yaşayan "Cimbom" sonrasında sırasıyla Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Corendon Alanyaspor'u 3-1, RAMS Başakşehir'i ise 3-0 mağlup etti.
SON 32 İÇ SAHA MAÇINDA KAYBETMEDİ
Galatasaray, ligde iç sahadaki son 32 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26. galibiyetini aldı. "Cimbom" bu süreçte 6 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.
LİGİN EN ÇOK GOL ATANI
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.
Bu sezon çıktığı 28 mücadelede 66 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 62 golle Fenerbahçe ve 55 golle Trabzonspor takip ediyor.
Kalesinde ise 21 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (23) ve Fenerbahçe (28) takip etti.
42. RANDEVU
Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.
Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 9 maç da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın toplam 76 golüne, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay Gündoğan, Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Sallai, Barış Alper
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Muharrem, Keita, Show, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar Dursun.