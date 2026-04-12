Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 8 ismin test sonucu belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından rapor hazırlandı.

4 İSMİN TESTİ POZİTİF

AA'nın haberine göre; rapor sonucunda oyuncu İbrahim Çelikkol, şarkıcı Deha Bilimlier, şarkıcı Mustafa Ceceli ve DJ İlkay Şencan’dan alınan örneklerde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi.

REKLAM

Oyuncu Hande Erçel'in idrar örneğinde "morfin, kodein ve metaboliti kodein glukuronid", ayrıca ilaç etken maddelerinden "parasetamol" bulunduğu, kan ve saç örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunmadığı belirlendi.

SABANCI, ORMAN VE ELMAS'IN TEST SONUÇLARI NEGATİF

İş insanı Hakan Sabancı, eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’tan alınan örneklerde ise herhangi bir maddeye rastlanmadı.