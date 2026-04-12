Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 8 ismin test sonucu belli oldu! | Son dakika haberleri

        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 8 ismin test sonucu belli oldu!

        İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar ve saç örnekleri alınan 8 ismin test sonucu belli oldu. Rapora göre İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli ve İlkay Şencan'ın testleri pozitif çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 01:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        8 ismin test sonucu belli oldu!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından rapor hazırlandı.

        4 İSMİN TESTİ POZİTİF

        AA'nın haberine göre; rapor sonucunda oyuncu İbrahim Çelikkol, şarkıcı Deha Bilimlier, şarkıcı Mustafa Ceceli ve DJ İlkay Şencan’dan alınan örneklerde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi.

        REKLAM

        Oyuncu Hande Erçel'in idrar örneğinde "morfin, kodein ve metaboliti kodein glukuronid", ayrıca ilaç etken maddelerinden "parasetamol" bulunduğu, kan ve saç örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunmadığı belirlendi.

        SABANCI, ORMAN VE ELMAS'IN TEST SONUÇLARI NEGATİF

        İş insanı Hakan Sabancı, eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’tan alınan örneklerde ise herhangi bir maddeye rastlanmadı.

        #Son dakika haberler
        #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
        #Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
