Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kayserispor galibiyetini yorumladı: Çalışkan ikili!
Spor yazarları, Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
"KANTE ÇIKIŞINA RİTİM EKLEDİ"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Kante'nin müthiş vuruşu ile Fenerbahçe rahatladı, rakibin planları çıkmaza girdi. Beşiktaş maçıyla başlayan çıkışına, dün de yüksek ritmini ekledi Kante. Orta saha kalabalığını topla geçtiği gibi, hücum opsiyonları da değerlendirerek, atak başlangıçlarının ismiydi. Guendouzi'nin de hakkını yemeden, maçın kontrolünün iki Fransız'da olduğunu söylemek yanlış olmaz." (Sabah)
"ÇALIŞKAN İKİLİ"
ÖMER ÜRÜNDÜL: Yine Kante ile Guendouzi en çalışkan oyunculardı. Talisca az koşarak iş yapma peşindeydi, 3'üncü denemesinde golü buldu. Tabii bir görüşüm de Fred ile ilgili; geçen hafta Asensio'nun sakatlığıyla derbide oyuna giren Fred, iyi de görev yapmıştı. Ancak Tedesco onu çok geç oyuna aldı. Tedesco'nun dün gece yaptığı en ilginç olay da şuydu: Son değişiklikle Talisca santrfor, Milli Takım'da santrfor oynayan Kerem ise 10 numara pozisyonundaydı. Dün gece yine bir hakem skandalı yaşandı. Ali Yılmaz ve VAR'daki Sarper Barış Saka, müştereken rakibine kafa atan oyuncuyu sahada tuttular. Sonra bu hakemlere nasıl güveneceksin? (Sabah)
"FENERBAHÇE'DEN FARKLI TARİFE"
İbrahim Yıldız: Fenerbahçe taraftarı en rahat maçlardan birini izlemiş oldu. Şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe son iki haftadır oldukça istekli bir oyun sergiliyor. Kalan 5 hafta bu tür bir arzunun sürekliliğinin olmazsa olmaz olduğu. Oyuncu grubu bunun farkında. Artık her maç final. Kaybetmeyi bırakın beraberlik bile büyük risk. Sonuç olarak, Kayseri maçı kazanmaya odaklı ve özgüven yüksekliği ile kazanıldı. Alınan 3 puan ve atılan 4 gol büyük moral oldu. Karşılaşmanın hakem performansı sahada sergilenen iyi oyunun çok gerisindeydi. (Habertürk)
"SAHANIN TARTIŞMASIZ EN İYİSİYDİ"
İLKER YAĞCIOĞLU:"Orta sahada N'Golo Kanté ve Matteo Guendouzi kusursuza yakın bir performans sergiledi. N'Golo Kanté, kilidi açan isim oldu. Bu gol sadece skoru değil, maçın psikolojisini de değiştirdi. Gecenin tartışmasız yıldızı ise N'Golo Kante idi. Sadece attığı golle değil, sahadaki liderliği, top kazanma becerisi ve hücuma verdiği destekle takımın her yerindeydi. İkinci yarıya gelindiğinde ise bambaşka bir tablo vardı. Bu kez oyunu rakibine bırakan taraf Fenerbahçe oldu. Skor avantajını cebine koyan Sarı-Lacivertliler, daha kontrollü ve savunma ağırlıklı bir oyun tercih etti. Anderson Talisca ve Nene skoru tayin etti. (Takvim)
"BAZI OYUNCULAR F.BAHÇE'NİN OYUNCULARI DEĞİL"
AHMET ÇAKAR: "Fenerbahçe güle oynaya, belki de pozisyon üretmeden çok farklı bir skorla 3 puanı almasını bildi. Türkiye liginde takımlar arasındaki kalite farkı o kadar büyük ki o kadar korkunç bir uçurum var ki birkaç tane kaliteli ayağın olunca Anadolu'dan puanları alıp geliyorsun. Dün gece de öyle oldu. Bazı oyuncular asla ve asla F.Bahçe'nin oyuncuları değil. Bunların başında Cherif geliyor. Hatta belki Musaba, hatta Nene. Kerem çok hayati goller atsa da F.Bahçe'de asla istenen verimi veremiyor, veremedi de." (Sabah)
"DÜNYANIN DÖRTTE ÜÇÜNÜ SU KAPLIYOR, BİRİNİ DE KANTE!"
UĞUR MELEKE: Hobisini mesleğe dönüştürebilen şanslı insanlardan biriyim, 2018 Dünya Kupası’nı Rusya’da takip etme fırsatı bulmuştum. Mbappe’nin, Modric’in, Hazard’ın manşetleri çaldığı o turnuvanın gizli süperstarı Kante idi. Fransa finale çıkana kadar tüm maçlarda 90 dakika sahada kalmış, her pozisyonun içine girmiş, her topa karışmış, her rakibine orta sahayı dar etmişti. Sanırım bu espriyi de ilk kez orada Moskova’da duymuştum: “Dünya’nın dörtte üçünü sular kaplıyor, dörtte birini de Kante!” Geçen hafta derbide sahipsiz bütün topları topladı, sahiplileri de topladı sonra. Aynı anda üç-dört yerdeydi sanki, bir ara gelip bizim önümüzden içecekleri-kağıtları çaldı galiba! Dün de kaldığı yerden devam etti her şeyi toplamaya. Partneri Guendouzi ile birlikte o kadar çok dolaşıyorlar, her şeyi öyle bir topluyorlar ki, arada ceplerini kontrol etme ihtiyacı hissediyor insan! (Hürriyet)