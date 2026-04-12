Her sabah taze bir başlangıç, her yayında yeni bir bakış... Yarın sabah yepyeni bir sayfa açılıyor! Cansu Canan Özgen, bu kez sabahın ilk ışıklarıyla birlikte izleyicinin evine konuk olmaya hazırlanıyor.

Yarından itibaren hafta içi her gün saat 08.00'de SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa', sadece haberi değil, hayatın sosyolojik derinliğini ve çözüm yollarını masaya yatırıyor. Cansu Canan Özgen, "Kusursuz olmaya değil, gerçek olmaya çalışıyorum" diyerek izleyiciyi samimi bir sohbete davet ediyor.

"ZİHİNLERİ YORMAYA DEĞİL, NAZİKÇE UYANDIRMAYA GELEN BİR PROGRAM"

* Öncelikle yeni programınız hayırlı olsun... 'Yeni Sayfa' ismi oldukça umut verici ve taze bir başlangıcı temsil ediyor. Bu isimle, izleyiciye geçirmek istediğiniz ana duygu nedir?

REKLAM

Çok teşekkür ederim. 'Yeni Sayfa' benim için sadece bir program adı değil, çok bilinçli bir tercih. Hem kendi yolculuğumda hem de izleyiciyle kurduğum bağda yeni bir dil kurma isteğinin karşılığı. Geçirmek istediğim duygu şu: Her sabah gerçekten yeniden başlayabilme cesareti... Çünkü günümüz dünyasında zihnimiz çok hızlı doluyor, yoruluyor, hatta bulanıyor. Ben ekranı açtığımda o karmaşayı biraz sadeleştirmek, izleyiciye daha berrak bir bakış açısı sunmak istiyorum. 'Yeni Sayfa'da derdim sadece gündemi anlatmak değil; onu anlamak, biraz derinleştirmek ve daha sakin bir yerden konuşabilmek. Toplumsal meseleleri kavga ve gürültüyle değil, akıl ve nezaket süzgecinden geçirerek ele almak… Belki de en çok buna ihtiyacımız var. İzleyici şunu hissetsin istiyorum: Evet, dünya karmaşık ama biz bu sabah birlikte anlamaya çalışıyoruz. Ben de yıllardır biriktirdiğim ne varsa, her sabah o beyaz sayfaya ilk cümleyi yazıyormuş gibi aynı heyecanla paylaşacağım. Kısacası; yormaya değil, zihinleri nazikçe uyandırmaya gelen bir program bu.

"İZLEYİCİ SADECE NE OLDUĞUNU DEĞİL NEDEN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DA ANLAYACAK"

* Programın içeriğinde sosyal yaşamdan güncel gelişmelere uzanan geniş bir yelpaze var. Gündemin perde arkasını araştırırken izleyiciyi hangi yeni perspektifler bekliyor?

Buradaki anahtar kelimemiz çok net: bağlam. Bugün bilgiye ulaşmak kolay ama o bilginin ne anlama geldiğini çözmek zor. 'Yeni Sayfa'da tam olarak bunu yapacağız; bilgiyi yerine oturtmak, tartmak ve anlamlandırmak. İzleyiciyi üç temel perspektif bekliyor; Öncelikle sosyolojik derinlik. Bir olayı sadece bir haber başlığı olarak değil, "Bu neden oldu, toplumda nereye dokunuyor?" diye ele alacağız. Yani sadece yüzeye değil, biraz daha altına bakacağız. İkincisi çözüm odaklı yaklaşım. Sadece sorunları anlatan bir program olmayacağız. "Peki şimdi ne yapmalı?" sorusunu soracağız. Uzmanlarla birlikte daha uygulanabilir, daha akılcı yollar arayacağız. Bir de benim çok önemsediğim bir şey var; entelektüel süzgeç. Gündemi değerlendirirken daha sakin, daha analitik ve daha insani bir yerden konuşacağız. İzleyici sadece ne olduğunu değil, neden önemli olduğunu da anlayacak. Kısacası biz gündemin gürültüsünü değil, o gürültünün içindeki anlamı bulmaya çalışacağız.

REKLAM

* Sabah kuşağında, günün ilk saatlerinde izleyiciyle buluşmak nasıl bir sorumluluk hissettiriyor? Güne sizinle başlamanın izleyiciye katacağı "yeni" şey ne olacak?

Sabahın ilk saatleri benim için çok kıymetli. Çünkü insan güne nasıl başlarsa, günün geri kalanı da çoğu zaman o şekilde devam ediyor. Bu yüzden saat 08:00 – 10:00 arası izleyicinin evine konuk olmak, benim için sadece bir yayın saati değil, ciddi bir sorumluluk. Ben izleyiciye sabahları küçük bir "durup düşünme alanı" sunmak istiyorum. Güne daha berrak, daha toparlanmış bir zihinle başlasın… Programı kapattığında kendini sadece bilgi almış değil, gerçekten bir şeyleri anlamış hissetsin. Biz sadece "ne oldu?"yu anlatmayacağız, "neden oldu?"yu da birlikte konuşacağız. Ama bunu yormadan, sade ve anlaşılır bir dille yapacağız. Ve en önemlisi, samimi olacağız. Yapay bir dil değil, hayatın içinden bir konuşma… Kısacası izleyici bizle güne başladığında, biraz daha netleşmiş, biraz daha sakinleşmiş ve zihninde gerçekten yeni bir sayfa açmış olacak.

REKLAM

"GÜNCELİ DAHA ANALİTİK BİR SÜZGEÇTEN GEÇİRMEK BENİM İÇİN YENİ VE HEYECAN VERİCİ"

* Televizyon kariyerinizde pek çok farklı formatta yer aldınız. Bu programı, önceki projelerinizden ayıran ve sizin için "ilk kez" olan duygular nelerdir?

Televizyonculuk yolculuğumda hep bilginin peşinde oldum. Farklı alanlarda derinleştiğimiz çok kıymetli işler yaptım. Ama 'Yeni Sayfa' benim için biraz daha farklı bir yerde duruyor. Bu kez ilk defa gündemin tam ortasına, her sabah ve anlık olarak dokunuyoruz. Sadece olup biteni aktarmak değil, o gün yaşananları daha derin bir yerden anlamaya çalışmak… Günceli, daha sakin ve daha analitik bir süzgeçten geçirmek benim için yeni ve heyecan verici. Bir de işin izleyiciyle kurulan bağı var. Haftalık programlar birer randevu gibiydi ama sabah kuşağı hayatın içine giriyor. İnsanların kahvaltısına, hazırlanma telaşına eşlik etmek… Bu, bağı çok daha gerçek ve canlı kılıyor. Ben de bu programda sadece anlatan biri değilim; bu toplumun bir parçası olarak, bir anne, bir okur, bir gözlemci olarak ekrandayım. Daha sade, daha doğal bir yerden konuşuyoruz. Kısacası benim için en "ilk" olan şey şu: Yıllardır biriktirdiğim ne varsa, her sabah hayatın tam içine, herkesin anlayabileceği bir dille taşıyabilmek. Bu da benim için hem en olgun hem de en heyecanlı dönem.

REKLAM

"HER GÜN YENİ BİR KONUYU KONUŞACAK OLMAK BENİ CANLI TUTUYOR"

* Hafta içi her sabah 08.00'de ekranda olmak ciddi bir tempo gerektirir. Bu tempoya hazırlanırken günlük ritüelleriniz ve enerji kaynağınız nedir?

Hafta içi her sabah 08.00'de canlı yayında olmak gerçekten disiplin istiyor. Bir anlamda sporcu disiplini… Sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da hazır olmak gerekiyor. Benim için yayın aslında bir gün önceden başlıyor. Akşamları kendime ayırdığım kısa bir sessiz zaman var. O anlarda ertesi günün konularını düşünüyorum, biraz okuyorum, zihnimi toparlıyorum. Sabah da erken saatlerde yola çıkmak, şehir henüz uyanmamışken o sakinliği hissetmek bana iyi geliyor. Spor ise bu temponun en önemli parçası. Düzenli antrenman yapıyorum ve bu beni hem bedenen hem zihnen güçlü tutuyor. Enerjimin en büyük kaynağı ise merak… Her gün yeni bir konuyu konuşacak olmak beni canlı tutuyor. Küçük rutinlerim de var; sabah kahvem, gazeteye dokunmak gibi… Bir de oğlum Ali'yle geçirdiğim zaman… O dengeyi kurmamı sağlıyor, beni hayata bağlıyor. Ama en önemlisi izleyiciyle kurduğum bağ. Bir selam, bir mesaj… Onların evine konuk olduğumu bilmek, bu tempoyu benim için bir işten çok bir tutkuya dönüştürüyor.

REKLAM

"İNSANIN İNSANA İHTİYACI VAR"

* Dijital dünyanın hızla değiştiği bir dönemde, televizyonun sabah kuşağında hâlâ en güçlü bağ kurma aracı olduğunu düşünüyor musunuz?

Televizyonun sabah kuşağı hâlâ çok güçlü, evet. Ama bunun sebebi sadece mecra değil, insanın insana ihtiyacı. Sabah saatleri çok hassas saatler… Gün daha başlamamış, zihin henüz korunmasız. O anda izleyici sadece haber almak istemiyor; birine eşlik etmek, birinin sesine güvenmek istiyor. Ben yayına hep şu duyguyla giriyorum: Bugün bu ekranda biriyle gerçekten temas kurabilecek miyim? Çünkü mesele içerik değil, temas. Dijital dünya çok hızlı, çok parlak… Ama çoğu zaman yüzeyde kalıyor. Sabah kuşağı ise hâlâ daha derine inebilen bir alan. Çünkü canlı. Çünkü hataya da, duygunun gerçek haline de açık. Ve bence izleyici bunu çok net hissediyor. Ama şunu da görmezden gelemeyiz; artık o bağ sadece televizyonda kurulup bitmiyor. Orada başlıyor, dijitalde devam ediyor. Yani aslında mesele "televizyon mu dijital mi?" değil… Sen o bağı gerçekten kurabiliyor musun? Kurabiliyorsan, mecra zaten seni taşıyor.

REKLAM

* Mesleğe yeni başlayan ve sizi örnek alan genç kadın spikerlere, bu denli uzun soluklu ve istikrarlı bir kariyer için neler tavsiye edersiniz?

Bu soruya hep çok içten cevap veriyorum… Çünkü gerçekten birilerine dokunma ihtimali var. Önce şunu söyleyeyim: Bu meslek sadece "ekranda iyi görünmek" değil. Bu meslek, ekranda olduğun kişiyle gerçek hayattaki kişinin aynı olması. Çünkü izleyici eninde sonunda sahiciliği ayırt ediyor. Yeni başlayan genç kadınlara en net tavsiyem şu olur: Önce kendinizi tanıyın.

Sesinizi, bakışınızı, duruşunuzu değil... Derdinizin ne olduğunu anlayın. Çünkü bu işte sizi uzun süre ayakta tutacak şey yetenek değil, anlam duygusu. İkincisi, disiplin. İlham çok kıymetli ama geçici. Sizi her sabah o koltuğa oturtan şey alışkanlıklarınız. Üçüncüsü, kıyas yapmayın. Herkesin yolu, ritmi, zamanı farklı. Siz başkasının hızına bakarken kendi sesinizi kaçırırsınız. Ve belki en önemlisi…Nazik olun ama sınırlarınız olsun. Bu meslek görünenden daha serttir. O yüzden hem yumuşak hem de sağlam kalabilmek önemli. Ben hâlâ öğreniyorum, hâlâ gelişiyorum. Ama şunu biliyorum: Eğer yaptığınız işe gerçekten saygı duyarsanız, o iş de sizi bir yere taşır. Geri kalan her şey zamanla oluyor.

REKLAM

"KUSURSUZ OLMAYA DEĞİL, GERÇEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

* Peki son olarak izleyicilerinize özellikle neler söylemek istersiniz?

İzleyicilerime şunu söylemek isterim: Aslında biz her sabah sadece bir yayında buluşmuyoruz. Aynı hayatın içinden geçiyoruz; aynı kaygılara uyanıyor, aynı sorularla günü karşılıyoruz. O yüzden benim için bu ekran hiçbir zaman tek taraflı bir anlatı olmadı. Birlikte kurduğumuz bir alan oldu. Ben o koltuğa oturduğumda, kusursuz olmaya değil, gerçek olmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki hayat zaten yeterince zor, yeterince karmaşık. İzleyen kişinin o anda ihtiyacı olan şey bazen bir bilgi, bazen bir bakış açısı… Ama çoğu zaman sadece anlaşıldığını hissetmek. Bu yüzden izleyicilerime hep şunu söylemek isterim: Kendinizi ihmal etmeyin. Gündemin hızına kapılıp kendi sesinizi bastırmayın. Her gün, ne olursa olsun, kendinize ait küçük bir alan bırakın. Çünkü insan en çok orada toparlanıyor, orada yeniden başlıyor. Ve bir şey daha… Bizi izlerken sadece izleyen değil, eşlik eden olduğunuzu unutmayın. Çünkü bu bağ, benim tek başıma kurabileceğim bir şey değil. Ben her sabah o ekrana bir sorumlulukla çıkıyorum ama aynı zamanda bir niyetle; birlikte biraz daha iyi hissedelim, biraz daha anlayalım, biraz daha insan kalalım. İyi ki bu yolculukta beraberiz.