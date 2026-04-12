        Haberler Dünya Hamaney hakkında yeni iddia: Yaraları halen iyileşmedi, toplantılara sesli konferans ile katılıyor | Dış Haberler

        Hamaney hakkında yeni iddia: Yaraları halen iyileşmedi, toplantılara sesli konferans ile katılıyor

        Reuters'ın haberine göre, ABD-İsrail'in saldırılarında yüzünden ve bacağından yaralanan İran dini lideri Hamaney, henüz iyileşmedi. Hamaney'in iyileşme sürecinde ve bilincinin yerinde olduğunu söyleyen kaynaklar, üst düzey yetkililerle toplantılara sesli konferans yoluyla katıldığını iddia etti

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 12.04.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Hamaney hakkında yeni iddia

        Reuters'ın haberine göre, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta babası eski dini lider Ali Hamaney'in öldürüldüğü saldırılarda bacağından ve yüzünden aldığı ağır yaralar halen iyileşmedi.

        Reuters'a konuşan üç kaynağın da aktardığına göre, Tahran'ın merkezinde bulunan dini liderlik yerleşkesine düzenlenen saldırıda Hamaney'in yüzü ciddi şekilde yara aldı ve bir ya da her iki bacağında ağır yaralanma meydana geldi.

        TOPLANTILARA SESLİ KONFERANS İLE KATILIYOR

        56 yaşındaki Hamaney'in buna rağmen yaralarından iyileşme sürecinde olduğu ve bilincinin yerinde olduğu belirtildi. Kimliklerinin gizli kalmasını isteyen kaynaklara göre, Hamaney üst düzey yetkililerle sesli konferans yoluyla toplantılara katılıyor; savaş ve Washington’la yürütülen müzakereler dahil olmak üzere önemli karar alma süreçlerinde aktif rol oynuyor.

        Öte yandan Hamaney'in nerede olduğu, sağlık durumu ve ülkeyi yönetme kapasitesi kamuoyu için büyük ölçüde belirsizliğini koruyor. 8 Mart'ta babasının yerine geçmesinden bu yana kendisine ait hiçbir fotoğraf, video ya da ses kaydı yayımlanmadı.

        İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu, Hamaney'in yaralarının boyutu ya da neden henüz görüntü vermediğine ilişkin Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.

        Hamaney, ABD ve İsrail tarafından başlatılan savaşın ilk günü olan 28 Şubat'ta, 1989’dan bu yana ülkeyi yöneten babası ve selefi Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırıda yaralandı. Aynı saldırıda annesi ve eşi de dahil olmak üzere aile üyelerinden bazıları hayatını kaybetti.

        ABD istihbarat değerlendirmelerine aşina bir kaynak, Hamaney'in bir bacağını kaybetmiş olabileceğinin düşünüldüğünü aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 10 Nisan 2026 (Trump'tan Netanyahu'ya Lübnan Telefonu)

        Mücteba Hamaney: Savaş istemiyoruz. İranlılar Hamaney için sokağa çıktı. Trump'tan Netanyahu'ya Lübnan telefonu. CHP'den Numan Kurtulmuş'a çağrı. Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti. Siyasette ara seçim tartışması. Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki. CHP Ankara İl başkanı gözaltında. Üsküdar Belediyesi'ne ...
        Camgöz Gary dehşeti!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 yeni gözaltı!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu acıya yürek dayanmaz
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
