Hamaney hakkında yeni iddia: Yaraları halen iyileşmedi, toplantılara sesli konferans ile katılıyor

Reuters'ın haberine göre, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta babası eski dini lider Ali Hamaney'in öldürüldüğü saldırılarda bacağından ve yüzünden aldığı ağır yaralar halen iyileşmedi.

Reuters'a konuşan üç kaynağın da aktardığına göre, Tahran'ın merkezinde bulunan dini liderlik yerleşkesine düzenlenen saldırıda Hamaney'in yüzü ciddi şekilde yara aldı ve bir ya da her iki bacağında ağır yaralanma meydana geldi.

TOPLANTILARA SESLİ KONFERANS İLE KATILIYOR

56 yaşındaki Hamaney'in buna rağmen yaralarından iyileşme sürecinde olduğu ve bilincinin yerinde olduğu belirtildi. Kimliklerinin gizli kalmasını isteyen kaynaklara göre, Hamaney üst düzey yetkililerle sesli konferans yoluyla toplantılara katılıyor; savaş ve Washington’la yürütülen müzakereler dahil olmak üzere önemli karar alma süreçlerinde aktif rol oynuyor.

Öte yandan Hamaney'in nerede olduğu, sağlık durumu ve ülkeyi yönetme kapasitesi kamuoyu için büyük ölçüde belirsizliğini koruyor. 8 Mart'ta babasının yerine geçmesinden bu yana kendisine ait hiçbir fotoğraf, video ya da ses kaydı yayımlanmadı.

İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu, Hamaney'in yaralarının boyutu ya da neden henüz görüntü vermediğine ilişkin Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.

Hamaney, ABD ve İsrail tarafından başlatılan savaşın ilk günü olan 28 Şubat'ta, 1989’dan bu yana ülkeyi yöneten babası ve selefi Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırıda yaralandı. Aynı saldırıda annesi ve eşi de dahil olmak üzere aile üyelerinden bazıları hayatını kaybetti.

ABD istihbarat değerlendirmelerine aşina bir kaynak, Hamaney'in bir bacağını kaybetmiş olabileceğinin düşünüldüğünü aktardı.